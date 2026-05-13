Přestože zpěvačka Michaela Nosková doufala, že by u úterního soudu mohl padl verdikt ve věci obžaloby jejího bývalého partnera Jindřicha Čandy, bohužel se nedočkala. Čanda čelí obvinění z domácího násilí, týrání svěřené osoby a také vydírání. A i když mnozí doufali, že si vyslechnou závěrečné řeči, Čanda několik hodin před soudem řečnil a vyjadřoval se ke všemu, co v předchozích jednáních zaznělo. Nosková to psychicky nevydržela a opustila jednací síň krátce poté, co začal mluvit.
Michaela Nosková utekla od soudu. Její bývalý ji obvinil ze stalkingu
Zpěvačka Michaela Nosková doufala, že vleklý soudní spor s bývalým partnerem Jindřichem Čandou konečně dospěje k verdiktu. Místo toho ale přišel další emočně vypjatý den plný ostrých obvinění. Když Čanda před soudem několik hodin líčil svou verzi událostí a na adresu Noskové padala závažná tvrzení, zpěvačka psychický tlak neunesla a jednací síň opustila.
Čanda, se kterým má Nosková společnou dceru Jasněnku, tvrdil, že zpěvačka ho po rozchodu pronásledovala. „Vedle dosti nenávistných zpráv jsem dostával opakovaně i nabídky k tomu, abych se k ní vrátil, anebo nabídky k sexu. Zásadnější ale bylo, že Michaela mi neustále vypisovala a přiznávala mi, že třeba hodinu stála před fitkem, kde předcvičuji, aby mě mohla sledovat, jak cvičím. Často také schválně parkovala hned vedle mě. Když jsme ve fitku vyhlásili konkurz na provozní, Michaela se tam přihlásila. Myslím, že to skutečně vykazovalo známky stalkingu. Opravdu mě doslova pronásledovala,“ zaznělo před soudem.
Takové řeči však Nosková nezvládla a po chvíli opustila jednací místnost. „Já musela odejít. Přiznám se, že další takovou výpověď, lži, vytrhávání věcí z kontextu a jejich překrucování už jsem nezvládla. Je mi strašně, protože se už nemohu nijak bránit,“ řekla rozrušeně Expresu. Rázně se také vymezila vůči tomu, co její bývalý partner říkal.
„V žádném případě. Je to naprostá lež. Poslední, co bych dělala po rozchodu, by bylo chtít po něm cokoliv. (…) A přijde mi neuvěřitelné, že tyto věci předkládá v této části řízení, když už není možné se ani zeptat svědků. Nic z toho v jeho první výpovědi nezaznělo,“ řekla naštvaně. Vyjádřila se i k údajnému pronásledování. „Pokud jde o fitko, je mi známo, že s ním ukončili spolupráci na základě toho, že měl údajně páchat nějakou trestnou činnost, která je, pokud vím, v prověřování kriminální policie a má snad být údajně zahájeno další trestní stíhání. Více nevím. Informace mám z novin,“ uzavřela jednoznačně s tím, že doufá, že příště už si vyslechne verdikt.