Herečka Sára Donutilová v neděli oslavila už svůj druhý Den matek. Při té příležitosti se svěřila s tím, co pro ni znamená být mámou. Kromě obrovské radosti a lásky jí se synem ale do života vstoupil paralyzující strach. A není se co divit, protože ještě předtím, než přišel na svět syn Eliáš, porodila den před termínem mrtvého syna Matyáše. A to je rána, která se dle jejích slov nikdy nezacelí a ovlivňuje i to, jaká je matka.
Paralyzující strach po rodinné tragédii: Sára Donutilová přiznala, co prožívá každý den
Herečka Sára Donutilová prožila na Den matek velmi emotivní chvíle. Po tragické ztrátě prvorozeného syna Matyáše totiž přiznává, že ji mateřství kromě obrovské lásky přineslo i paralyzující strach, se kterým bojuje každý jediný den.
O tom, co pro ni znamená mateřství, se rozepsala na svém profilu na Instagramu. „Je to ten největší strach, jakej jsem kdy poznala. Od chvíle, co jsem se stala mámou, už nikdy nejsem úplně v klidu. Moje hlava jede na tisíc procent a pořád vymejšlí scénáře, co všechno by se mohlo stát. A možná ještě víc po tom, co se nám stalo,“ přiznala, že ztráta prvorozeného syna je pro ni stále všudypřítomná.
„Myslím, že část mě už navždycky zůstane v pohotovosti… a tak kontroluju dech, poslouchám ticho až moc pozorně, bojím se nemocí, nehod, všeho. Někdy si připadám paranoidní, ale vím, že ten strach není iracionální. Je to strach ženský, která už jednou poznala ztrátu, kterou žádná máma nikdy poznat nemá,“ píše dále manželka herce Martina Donutila.
Před nedávnem Sára promluvila také o tom, co způsobilo jejich tragickou ztrátu. „Častokrát se vůbec nepřijde na to, co se stalo. U mě, po mnoha genetických testech a vyšetřeních, se zjistilo, že mám MBL deficit. To je imunologické, kdy vám chybí prvotní imunita, takže se pak může hrozně snadno cokoliv chytit. A druhý projev tohohle deficitu jsou právě věci jako předčasné úmrtí miminka a potraty,“ řekla v podcastu Mámy sobě s tím, že během druhého těhotenství si musela píchat injekce a byla pod intenzivním lékařským dohledem. To samé ji čeká v každém dalším případném těhotenství.