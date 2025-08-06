Meghan Markle se brání nařčení ze šikany zaměstnanců

Jedna z velkých kontroverzí ohledně manželky mladšího syna britského krále Karla III. se točí okolo jejího chování k zaměstnancům paláce.
Královský reportér The Times Valentine Low se v nejnovějším rozhovoru vrátil ke kauze Meghan Markle, manželky prince Harryho, která byla obviněna z toho, že šikanovala zaměstnance paláce. Ještě předtím, než s mladším synem britského panovníka přesídlili do Spojených států, opustilo palác neuvěřitelných 25 zaměstnanců.
Přestože Buckinghamský palác incident vyšetřoval, výsledky nebyly nikdy zveřejněny. Stejně tak jako výpovědi jednotlivých zaměstnanců. „Měli velké obavy z toho, co by jim Meghan mohla udělat. Věřili, že její pomstychtivost nezná mezí,“ řekl Low. „Opustili své zaměstnání u královské rodiny, ale psychicky se z toho dodnes nevzpamatovali,“ dodal královský reportér. Novinář také prozradil, že se Meghan s Harrym snažili zabránit vydání článku, který se tématu věnoval. „Před zveřejněním textu jsme obvinění předložili Harrymu a Meghan a dostali jsme velmi dlouhý dopis od jejich právníků. O něco později jsme dostali další, o něco kratší dopis. Byl velmi ostrý, velmi silný a v podstatě nám říkal, ať si dáme pozor,“ popsal s tím, že materiál navzdory tlaku vyšel, další kroky ale palác nepodnikl.
V tom Low vidí důkaz, že informace od bývalých zaměstnanců se zakládaly na pravdě. „Znamená to, že v tom pravděpodobně něco je. Najednou si uvědomíte, že všechny ty dřívější bulvární příběhy, které naznačovaly, že by mohla být obtížnou vévodkyní, jsou možná pravdivé,“ říká. K obviněním se vyjádřila i samotná Meghan prostřednictvím svého tiskového mluvčího.
„Tato tvrzení, která jsou založená na anonymních, neověřitelných zdrojích, jsou součástí širší a hluboce znepokojivé agendy, která se snaží dehumanizovat ženu, která se důsledně zasazuje o spravedlnost, důstojnost a pravdu,“ uvedl mluvčí královského páru. „Vévodkyně se nenechá odradit tímto povykem a zůstává pevně soustředěna na svou rodinu a práci,“ dodal.