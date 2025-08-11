To by zvládl málokdo. Jennifer Lopez bez mrknutí oka zpívala se sarančetem na krku

Jennifer Lopez opět dokázala, že je opravdovou profesionálkou. Během nedělního vystoupení v rámci světového turné Up All Night: Live in 2025 v Kazachstánu, prožila moment, který by jinde způsobil paniku—ale ona zůstala v klidu.
Zpěvačka Jennifer Lopez zažila na koncertě v kazašském městě Almata nečekané zpestření programu. Při jednom z hitů se jí po krku vydalo na procházku saranče, které si zjevně myslelo, že lístek na show má zdarma.
JLo zvládla situaci s profesionálním úsměvem, i když hmyz odvážně pokračoval po výstřihu jejího topu. Zpěvačka bez ztráty noty dozpívala, a teprve pak vetřelce rychle setřásla. „Lechtalo mě to,“ vysvětlila pobavenému publiku, které ji odměnilo potleskem. Video, které zveřejnil fanouškovský účet na Instagramu, doprovodil vtipný popisek: „Plot twist: JLo právě začala zkoušet Kiss of the Cricket Woman… přímo na jevišti… v reálném čase.“ Šlo o narážku na její chystaný film Kiss of the Spider Woman. Fanoušci v komentářích nešetřili obdivem. „Vždycky profesionálka,“ napsala pod post fanynka. „Opravdu zábavný moment, ale zároveň tak profesionální,“ přidala se další. „Zvládla to skvěle, já bych se tam na místě složila,“ komentovala neposlední obdivovatelka.
Zdá se, že v životě Jennifer není nouze o bizarní momenty – ještě nedávno ji v Istanbulu nepustili do butiku Chanel, protože ji ochranka nepoznala.
Nejednalo se o jedinou nepříjemnost v letošním létě. Už 25. července v Polsku, během koncertu ve Varšavě, došlo k pořádnému faux pas: při vystoupení se jí roztrhla sukně a Jennifer Lopez na pódiu zůstala stát jen ve spodním prádle. I tehdy reagovala s humorem a elegancí.