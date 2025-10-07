Když bylo oznámeno zasnoubení prince Harryho s americkou herečkou, zdálo se, že má Meghan Markle dokonale našlápnuto k tomu, stát se podobnou módní ikonou jako její švagrová, princezna Catherine, nebo dokonce její tragicky zesnulá tchyně princezna Diana. Po téměř desetiletí jejího kontroverzního působení vně a hlavně mimo britskou královskou rodinu to ale vypadá spíš tak, že status módní ikony jí zkrátka není souzen.
Reklama
Čtyřiačtyřicetiletá Meghan dorazila na přehlídku Balenciaga v Paříži v oversize bílém outfitu, který místo ovací sklidil spíš rozpačité reakce. Na sociálních sítích zase sklidil ryzí kritiku – kvůli záplavě bílé látky přirovnávali komentující vévodkyni k duchovi, nebo dokonce k toaletnímu papíru. Jelikož je Meghan poměrně drobné postavy, oversize outfit ji doslova spolkl a její silueta se docela ztratila.
Pokud měla tato módní mise napravit její pošramocené renomé, pak selhala na celé čáře. Outfit, který zvolila, byl spíše ukázkou stylového zmatku než důkazem, že vévodkyně umí držet krok s módní elitou. Místo elegance působil look těžkopádně, nedotaženě a paradoxně ještě více zdůraznil, že Meghan v módních kruzích stále hledá vlastní tvář. A to patřil k tomu lepšímu, co se jí kdy povedlo dát dohromady.
Na přehlídku Balenciagy přišla Meghan podpořit nového kreativního ředitele značky Pierpaola Piccioliho, se kterým údajně už nějakou dobu spolupracuje. Manželka prince Harryho prý za léta vynesla několik jeho modelů a bílý model pochází z kolekce, kterou představil právě pro Balenciagu. Jenže je tady ještě jeden problém. A není to jen trapný moment neohrabaného polibku na uvítání, který koluje po sociálních sítích.
Reklama
Balenciaga: značka, která ztratila soudnost
Pokud si Meghan Markle myslela, že návštěva přehlídky Balenciagy jí přidá body na módním kreditu, je třeba připomenout, že značka poslední dobou spíš šokuje, než inspiruje. V roce 2022 se Balenciaga dostala do světových médií kvůli kampani, ve které byly děti fotografovány s plyšovými medvídky v BDSM outfitech a s prvky evokujícími sexuální motivy.
Použití dětí v takovém kontextu vyvolalo okamžitou kritiku – odborníci i veřejnost označili kampaň za morálně nepřijatelnou a za zneužití dětské nevinnosti k provokaci. Značka sice stáhla fotografie a omluvila se, ale reputace byla nenávratně poškozena. Podporovat takovou značku znamená spolupodílet se na estetice, která je nejen nevkusná, ale přímo morálně rozporuplná. A jelikož si Meghan Markle snaží budovat image pracující matky – ačkoli jde spíš o povolání influencerky v luxusním balení –, tato spolupráce nevyznívá zrovna v její prospěch.
Módní vývoj Meghan Markle: snaha versus realita
Už od oznámení zásnub s princem Harrym se americká herečka snažila etablovat jako módní ikona, ale provázela ji od začátku řada přešlapů. Zpočátku to vypadalo na slibné kombinace hollywoodského glamouru s královskou elegancí, když Markle s oblibou sahala po minimalistických šatech a jednoduchých kabátech. Jenže už tam se objevovaly chyby, které ji pomalu, ale jistě začaly z módního světa diskvalifikovat – a časem, když už se „zaběhla“ jako ostře sledovaná členka královských kruhů, nemohli je módní kritici dál tolerovat.
Mezi tyto chyby patřilo třeba často nevhodně zvolené spodní prádlo, které bylo přes jemné látky vidět, pokrčené či nevyžehlené materiály, které působily levně a neprofesionálně, nebo nepadnoucí střihy, jež byly buď příliš těsné, nebo vytvářely objem tam, kde neměl být. Meghan má navíc nešťastný zvyk experimentovat s trendy, které jí nesedí: příliš široké kalhoty, nesedící sukně i vrstvení oversize kousků. To všechno působí v jejím případě spíš přeplácaně než stylově.
Nekonzistence je v jejím případě už jen menší problém, ačkoli střídání strohého minimalismu s křiklavými a nedomyšlenými outfity také zrovna nepomáhá. Meghan se sice snaží, ale když už si získá pozornost, je to spíš díky vlně kritiky. A to se týká nejen jejích módních pokusů, ale také podivného chování.
VIDEO: Proklatě hluboký výstřih. Meghan se oprostila od královské etikety šatníku
Všechny štítky
Mohlo by vás zajímat
Reklama