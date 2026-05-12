Herec Rudolf Hrušínský patří mezi postavy, které neodmyslitelně patří k nekonečnému seriálu Ulice. Jenže kvůli vážným zdravotním problémům se tam objevuje stále méně. V poslední době se dokonce začalo spekulovat o tom, že by s natáčením skončil úplně. To by ani trochu nevadilo jeho životní partnerce, která o něj má velký strach.
Strach o Rudolfa Hrušínského: Partnerka mu dala jasné ultimátum
Herec Rudolf Hrušínský svádí další těžký boj. Po dvou onkologických diagnózách a sérii vážných zdravotních komplikací se začalo spekulovat o jeho konci v seriálu Ulice. Jeho životní partnerka už má jasno a otevřeně přiznává, že se bojí o jeho život. Sama by si přála jediné – aby si vybral zdraví místo práce.
„Není mu dobře, nesmí se přetahovat, musí odpočívat. Tohle nemůže zvládnout! Vždyť mu bude v říjnu osmdesát,“ říká Hrušínského přítelkyně Helena, která má strach, že je toho na oblíbeného herce moc. „Ráda bych, aby tu na tom světě se mnou ještě nějakou dobu byl. Musí se rozhodnout – buď práce, nebo život!“ říká rázně. Vzhledem k tomu, v jakém zdravotním stavu Hrušínský je, se jejímu postoji není co divit.
S tím ale člen slavného hereckého klanu tak úplně nesouhlasí a na televizní obrazovce by se rád objevoval i nadále. „V Ulici je mě stále míň a míň, víc se tam o mně mluví. Opravdu se po těch třech zápalech šetřím. Hraní je ale můj život, moje poslání. Nemůže mi ho nikdo vzít, ani nemoc… To bych umřel!“ říká jednoznačně. A jak se zdá, ani televize nemá v úmyslu se s ním rozloučit. „Do konce prázdnin vypsané obrazy nemá. V Ulici s ním ale od září normálně počítáme,“ sdělila tisková mluvčí seriálu Sára Mendel. „V Ulici určitě nekončí, to je ověřené,“ dodala.
Hrušínský přesto nebere své nemoci na lehkou váhu a rozhodl se v práci hodně ubrat. „Řekl jsem, že už nové kusy zkoušet nebudu, protože je mi osmdesát let a už jsem na to starý,“ řekl s tím, že není šance, aby si to rozmyslel. „Toto rozhodnutí neměním. Navíc se u našeho divadla dopoledne velmi špatně parkuje. Když bych jezdil na zkoušky, občas bych ani neměl kam dát auto. Přiznám se, že být bez auta je pro mě už poněkud náročné. Moje rozhodnutí tedy opravdu platí, a to jak pro divadlo, tak pro film,“ řekl webu PrahaIN.cz.
Herec se totiž dlouhodobě potýká s nádorovým onemocněním. „Před dvěma lety mi našli nádor na plíci. Už nevím, jestli na levý, nebo pravý, ale byla to rakovina. Léčili mě v Ostravě gama nožem. Každý den jsem chodil na ty paprsky, asi pět dnů, a nádor zmizel!“ překvapil svou výpovědí pro Blesk herec. Pochopitelně přišla velká úleva, ta však netrvala dlouho. V květnu loňského roku přišla další zdrcující zpráva. Lékaři Hrušínskému oznámili další onkologickou diagnózu. „Tentokrát na ledvině. V IKEM mi ho ale geniálně nějak vypálili a je to snad prý dobrý,“ říká syn legendárního Rudolfa Hrušínského. „Chodím samozřejmě pořád na kontroly, pozorují mě,“ připustil, že je pod stálým lékařským dohledem. Vrásky odborníkům přidělávají hlavně časté infekce. „Měl jsem v průběhu jednoho roku tři zápaly plic, takže se snažím šetřit,“ prozradil herec. „Je mi dobře, ale člověk u téhle nemoci nikdy neví…“