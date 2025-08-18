Příběh Alžběty Báthoryové je synonymem krutosti. Nové důkazy ale ukazují, že legenda o koupelích v krvi je lež. Byla skutečně sadistickou vražedkyní, nebo mocnou a nezávislou ženou, kterou zničily politické intriky mužů, kteří se báli jejího vlivu a bohatství? Poznejte pravdu skrytou za staletími mýtů.
Temná legenda, která obklopuje jméno Alžběty Báthory, fascinuje i děsí už více než čtyři staletí. Uherská šlechtična, přezdívaná „Čachtická paní“, se proslavila jako jedna z nejkrutějších postav evropské historie. Podle pověstí měla mučit a vraždit mladé dívky, aby si koupala tvář v jejich krvi a zachovala si věčné mládí. Přestože část těchto příběhů může být výsledkem přehánění či politických intrik, skutečnost zůstává mrazivá – procesy a výpovědi svědků odhalují obraz ženy, která se stala symbolem krutosti, posedlosti a neukojitelné touhy po moci.