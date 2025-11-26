Přeskočit na obsah
26. 11.
10 inspirací na vánoční truhlík za okno: Který rozzáří váš dům zvenčí?

Vánoční truhlík
Vánoční truhlíkFoto: Shutterstock
Vánoční truhlík
Vánoční truhlíkFoto: Shutterstock
Petra Holakovská

Vánoce, to není jen stromeček a dekorace uvnitř. Venkovní truhlíky mohou být stejně působivé – vítají hosty, zkrášlují parapety a dokážou rozzářit i zimní šero. Ať už bydlíte v domku, nebo v bytě, vánoční truhlík za oknem dodá vašemu domovu sváteční atmosféru. Přinášíme deset nápadů, jak vytvořit originální a odolné venkovní vánoční truhlíky, které vydrží i mráz a budou krásné po celé svátky.

Vánoční výzdoba nemusí končit jen u stromečku nebo světýlek na balkoně. Krásně nazdobený truhlík za oknem dokáže udělat z vašeho domu skutečné zimní kouzlo — viditelné nejen zevnitř, ale i pro kolemjdoucí. Připravili jsme pro vás 10 inspirací, které kombinují přírodní materiály, moderní prvky i tradiční vánoční motivy. Stačí si vybrat ten, který vašemu domovu dodá tu pravou sváteční atmosféru.

1. Klasický červenozelený truhlík

Tradiční kombinace červené, zelené a bílé nikdy nezklame.
Co použít: větvičky smrku, jedle nebo borovice, červené koule, mašle, malé bílé hvězdičky.

Tip redakce: umístěte doprostřed větší šišku nebo dekorativní svíčku (ideálně LED s časovačem).

Klasický červenozelený truhlík
Venkovní vánoční truhlíky jsou krásnou ukázkou toho, že sváteční nálada nemusí zůstat jen uvnitř. Stačí pár větviček, trochu kreativity a světla – a váš dům bude působit teple, útulně a přívětivě už z dálky. Ať už dáte přednost skandinávské jednoduchosti, rustikálnímu kouzlu, nebo elegantní zlaté kombinaci, truhlík za oknem se stane malým, ale výrazným symbolem Vánoc.

Zdroj: Pinterest

