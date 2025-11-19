21. 11. Albert
Pamatujete? Kvíz, který prověří vaše vzpomínky na dětství, vůně i hračky minulosti

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Dagmar Tichá

Vraťte se na chvíli do časů, kdy svět voněl indulonou, na tělák se nosily jarmilky a největším pokladem byly barevné céčka v kapse. Připravili jsme pro vás retro kvíz, který prověří, jak moc si pamatujete hračky, chutě, vůně i značky, jež formovaly naše dětství. Jste připraveni na malý výlet časem?

Možná jste tehdy řešili jen to, kolik céček máte na krku, jestli vám mamka koupí nový „tesilky a jestli v balíčku žvýkaček bude ta správná samolepka. Dětství bylo plné věcí, které dnes už skoro nepotkáte – vůně indulony a obyčejného mýdla, svačiny v papíru, hraček bez displejů a značek, které tenkrát znamenaly úplně všechno.

Škola základ života

KVÍZ: V pokladech stříbrného plátna se už každý nevyzná. Otestujte, jaký jste pamětník

Volný čas

V tomhle článku jsme pro vás připravili retro kvíz, který vás vezme zpátky do dob, kdy televize měla pár programů, telefon byl doma jen jeden a hračky vydržely celé dětství. Připomeneme vám, co se jedlo, pilo, sbíralo, nosilo – a jaké značky byly opravdu pojem. Uvidíte sami, jestli máte paměť jako slon, nebo jste na dětství trochu „zaprášili.

Zdroj: Wikipedia

