Správné používání kapslí je snadné, když víte, jak na to! V opačném případě se objevují fleky, barvy blednou a člověk má pocit, že pračka odvedla jen půl práce. Stačí přitom pár malých změn a vaše praní se změní z malé noční můry v rychlou a efektivní rutinu. Vaše prádlo si zaslouží tu nejlepší péči – a vy si zasloužíte klid při praní. Co s kapslemi dělat a co naopak nedělat, zjistíte v infografice.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Úklid nemusí být noční můrou: S melaminovou houbičkou vyčistíte sklo trouby během pár minut