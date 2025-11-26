Přeskočit na obsah
26. 11.
Přestaňte ničit své oblečení. 5 chyb, které děláte s kapslemi do pračky a ani o tom nevíte

Hand holding gel caps for washing machine. Household laundry equipment. Spring clothes cleaning. Top viewFoto: Shutterstock
Petra Holakovská

Všichni je používáme a většina z nás je miluje – malé, barevné a praktické kapsle do pračky. Slibují čistotu bez námahy a dokonale voňavé prádlo. Jenže mají i svou odvrácenou stranu, za kterou ale samy rozhodně nemohou: spousta lidí je jednoduše používá špatně. Pojďme se proto podívat na pět nejčastějších chyb, které se při používání kapslí dělají, a na jednoduché triky, jak se jim vyhnout.

Správné používání kapslí je snadné, když víte, jak na to! V opačném případě  se objevují fleky, barvy blednou a člověk má pocit, že pračka odvedla jen půl práce. Stačí přitom pár malých změn a vaše praní se změní z malé noční můry v rychlou a efektivní rutinu. Vaše prádlo si zaslouží tu nejlepší péči – a vy si zasloužíte klid při praní. Co s kapslemi dělat a co naopak nedělat, zjistíte v infografice.

Chyba číslo jedna: kapsle házíte navrch prádla

Je to nejběžnější omyl. Strčíte kapsli navrch pračky a doufáte, že se rozpustí. Realita je jiná. Kapsle musí spadnout přímo do bubnu, nejlépe dozadu dolů, aby se detergent rovnoměrně rozptýlil a vaše oblečení bylo skutečně čisté. Kapsli tedy dávejte předtím, než do bubnu umístíte prádlo.

Kapsle na praní
Kapsle patří dospod.Foto: Shutterstock
Zdroje: seamild.com.tw, cleaninginstitute.org

