Máte dnes špatný den? 9 jednoduchých triků, jak si během dne rychle zlepšit náladu

Je přirozené, že s příchodem podzimu podléháme špatné náladě. Může za to nedostatek denního světla, kratší dny, s tím související únava, také odpor k zimě a ošklivému počasí, které venku vládne. Se zkracujícími se dny budeme muset počítat bohužel až do Vánoc, ale ačkoli to není lehké, není to ani nepřekonatelný problém.

Existuje totiž pár rychlých, jednoduchých a snadných triků, jak si zlepšit náladu takřka hned a zcela zdarma. Podívejte se do galerie.