Dveře věštírny se otevřely tak tiše, až jsem sebou lehce trhla. Stála tam starší drobná dáma a v rukou svírala malou fotku yorkshirského teriéra s hedvábnou srstí a veselýma, důvěřivýma očima. Nemusela ani nic říkat, její tvář mluvila za ni. Zapadlé oči červené od pláče, rty sevřené, jako by se bála, že když je otevře, všechna vina a bolest se z ní vyvalí jako černá řeka.
Po smrti milovaného pejska ji drtily výčitky: Jedno setkání jí pomohlo pochopit, že ho nezradila
Beníček byl pro ni víc než domácí mazlíček. Byl člen rodiny, věrný společník a poslední jistota v každodenním životě. Když ho nechala uspat, začaly ji ničit výčitky, zda se nerozhodla příliš brzy. Až nečekané setkání jí pomohlo projít bolestí a přijmout, že někdy je největším důkazem lásky právě nechat odejít.
„Dobrý den,“ zašeptala chraptivě. „Přišla jsem kvůli mému Beníčkovi. Zemřel před třemi týdny. Nechala jsem ho uspat… a teď si to nedokážu odpustit. Co kdybych to neudělala? Co kdyby se ještě uzdravil, byla jsem sobecká a zradila jsem ho?“
Posadila jsem ji ke stolu, zapálila čajovou svíčku a zamíchala karty s tichou prosbou, ať promluví laskavě, ale pravdivě. Ruce se jí třásly, když je položila na balíček, aby sejmula hromádku. Rozložila jsem čtyři karty – tři v řadě a jednu navrch jako poslední poselství.
První karta byla Pětka pohárů. Muž stojí skloněný nad třemi převrácenými poháry, ze kterých vytekla všechna radost a nevidí ty dva, které zůstaly stát vzadu. „To je váš smutek,“ řekla jsem jemně. „Stojíte uprostřed ztráty a vidíte jen to, co odešlo. Beníčkovy radostné chvíle, jeho teplo, štěkot… teď cítíte jen prázdnotu a výčitky, že jste mohla udělat víc.“
Přikývla a slza jí sklouzla po tváři. „Přesně tak. Pořád vidím jen ty poslední dny, kdy trpěl a říkám si, co by kdyby…“
Druhá karta pak padla Trojka mečů. Srdce probodnuté třemi ostrými čepelemi, šedá obloha, déšť, temno. „Tady je ta ostrá bolest viny,“ pokračovala jsem tiše. „Cítíte, jako byste mu to srdce sama probodla rozhodnutím nechat ho uspat, že láska měla znamenat boj až do konce, i za cenu jeho trápení. Pocit, že jste ho zradila.“
„Ano,“ zašeptala a přitiskla si ruku na prsa. „Každou noc nemůžu spát a ptám se sama sebe, jestli jsem byla jsem špatná máma? Byl jak moje dítě, víte?“
Třetí karta padl Blázen. Mladičký poutník s batůžkem, s malým psem u nohou, kráčí beze strachu s úsměvem na kraj útesu. „Podívejte se,“ řekla jsem a položila prst na kartu. „Tady je Beníček, stojí vedle vás jako ten malý pes na kartě. Říká vám: ‚Mami, pusť to. Udělej ten krok do neznáma, já jsem už volný, bez bolesti a trápení. Teď jsi na řadě ty.‘ Blázen není lehkomyslný, on je odvážný. Říká, ať necháte minulost, myšlenky ‚co kdyby‘ za sebou. Vezměte si nový batůžek plný krásných vzpomínek a vykročte vpřed, i když to teď vypadá děsivě.“
Poslední karta na vrchu byl Měsíc. Svítí na kartě na obloze, pod ním vyjí dva psi, rak vylézá z vody, cesta vede mezi dvěma věžemi do temnoty. „Tady je vaše vnitřní noc,“ řekla jsem měkce. „Strach, iluze, ty noční můry a pochybnosti, které vás ještě drží. Měsíc vám ukazuje, že teď kráčíte temnou cestou plnou stínů a otázek ‚co kdyby‘, ale také to znamená, že toto je nutná fáze. Temnota není navždy, až projdete touto nocí, až dovolíte těm stínům promluvit a pak je pustíte, vyjde vám na konci cesty světlo. Beníček je tam s vámi i v té tmě, jako ten věrný pes, co vyje k Měsíci. Neopouští vás.“
Dáma se rozplakala naplno, ale tentokrát to nebyly jen slzy viny. Byly to slzy, které začaly uvolňovat sevřené srdce. Vzala fotku Beníčka do dlaní, dlouho na ni hleděla a pak ji políbila.
„Budete,“ odpověděla jsem a stiskla jí ruku. „Pět pohárů a Tři meče byly vaše temné dny plné ztráty a viny. Blázen vás zve na cestu odvahy a Měsíc vám říká, že i když teď kráčíte temnotou, na konci čeká uzdravení. Beníček vás vede i skrz tu noc a vy teď můžete jít dál krok za krokem.“
Když odcházela, měla v očích už malý, nejistý záblesk. Ne jasné slunce, ale měsíční svit – dostatečný, aby viděla další krok. Blázen kráčí s úsměvem i na kraj útesu a Beníček tam někde běhá v temnotě i ve světle, čeká a věří, že jeho maminka najde cestu zpátky k sobě.
Zdroj: Autorský text