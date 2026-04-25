25. 4. Marek
Do poroty StarDance míří svěží posila: Kdo je Jana Burkiewiczová a proč zamíchá kartami

Jana BurkiewiczováFoto: Česká televize
Jana BurkiewiczováFoto: Česká televize
Oblíbená taneční show StarDance… když hvězdy tančí se vrací a s ní i novinky, které potěší dlouholeté fanoušky. Česká televize si tentokrát připravila změnu přímo v porotě. Po delší době budou o výkonech soutěžících rozhodovat hned dvě ženy – stálice Tatiana Drexler a nově také choreografka a režisérka Jana Burkiewiczová.

Po loňské pauze diváci napjatě čekali nejen na seznam soutěžících, ale i na to, kdo usedne za porotcovský stůl. Česká televize si detaily držela pod pokličkou, přesto se některá jména začala objevovat ještě před oficiálním oznámením.

Kdo je Jana Burkiewiczová?

Jana Burkiewiczová je tanečnice, choreografka i režisérka, která stojí za vlastním souborem Burkicom. Ve své tvorbě propojuje současný tanec, fyzické divadlo a prvky nového cirkusu – a právě tahle kombinace jí přinesla respekt nejen u nás, ale i v zahraničí. „Je to choreografka a režisérka, která propojuje současný tanec a divadlo,“ uvedla k jejímu angažmá Česká televize.

Jana Burkiewiczová letos usedne v porotě oblíbené taneční show jako druhá žena. Doplní tak Tatianu Drexler, Zdeňka Chlopčíka a Richarda Genzera.
S Českou televizí spolupracuje dlouhodobě a její práce je spojená také s projekty Opery Národního divadla v Praze nebo Moravské galerie v Brně. Její inscenace Ostrov! si v roce 2021 vysloužila nominaci na Cenu Divadelních novin i Cenu Thálie.

Příchod Jany Burkiewiczové slibuje do poroty nový pohled na tanec i celkové pojetí vystoupení. Její zkušenosti z oblasti současného umění mohou soutěži dodat jinou dynamiku a otevřít prostor pro odvážnější interpretace. Vedle své práce ve vlastním souboru Burkicom spolupracovala také s Losers Cirque Company nebo Operou Národního divadla. Její rukopis je tak spojený s projekty, které překračují hranice klasického tance.

Ženy v porotě: návrat k rovnováze

Tatiana Drexler byla v posledních letech jedinou ženou v porotě, a tak příchod další výrazné osobnosti působí jako přirozené doplnění. StarDance přitom na ženské porotkyně nezapomínala ani v minulosti. Úplně první ženou, která hodnotila výkony soutěžících, byla v roce 2006 Eva Bartuňková. O rok později ji doplnila herečka Mahulena Bočanová, ve třetí řadě tanečnice Leona Kvasnicová a v roce 2010 také Petra Kostovčíková, která se v první řadě soutěže sama probojovala na druhé místo.

Porotu v nadcházející 14. řadě StarDance 2026 bude tvořit stálice Zdeněk Chlopčík a Tatiana Drexler, které doplňuje Richard Genzer a nově také Jana Burkiewiczová.

Diváky těší i návrat osvědčené moderátorské dvojice Marek Eben a Tereza Kostková. Ti jsou se StarDance spojeni od samého začátku a nechyběli u žádné řady. Výjimkou byl jen covidový rok 2021, kdy Terezu Kostkovou na jeden večer zastoupil Aleš Háma.

VIDEO: Leoš Mareš: StarDance z vás udělá asociála, není to jen soutěž, vyřazení je moje selhání

Splnily se mi všechny sny, po profesionální stránce žiju dokonalý život. Snažím se, abych svoji značku nějakou hloupostí nezničil, říká Leoš Mareš. | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: iDnes.cz, Česká televize, Super.cz

