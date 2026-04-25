Po loňské pauze diváci napjatě čekali nejen na seznam soutěžících, ale i na to, kdo usedne za porotcovský stůl. Česká televize si detaily držela pod pokličkou, přesto se některá jména začala objevovat ještě před oficiálním oznámením.
Do poroty StarDance míří svěží posila: Kdo je Jana Burkiewiczová a proč zamíchá kartami
Oblíbená taneční show StarDance… když hvězdy tančí se vrací a s ní i novinky, které potěší dlouholeté fanoušky. Česká televize si tentokrát připravila změnu přímo v porotě. Po delší době budou o výkonech soutěžících rozhodovat hned dvě ženy – stálice Tatiana Drexler a nově také choreografka a režisérka Jana Burkiewiczová.
Kdo je Jana Burkiewiczová?
Jana Burkiewiczová je tanečnice, choreografka i režisérka, která stojí za vlastním souborem Burkicom. Ve své tvorbě propojuje současný tanec, fyzické divadlo a prvky nového cirkusu – a právě tahle kombinace jí přinesla respekt nejen u nás, ale i v zahraničí. „Je to choreografka a režisérka, která propojuje současný tanec a divadlo,“ uvedla k jejímu angažmá Česká televize.
S Českou televizí spolupracuje dlouhodobě a její práce je spojená také s projekty Opery Národního divadla v Praze nebo Moravské galerie v Brně. Její inscenace Ostrov! si v roce 2021 vysloužila nominaci na Cenu Divadelních novin i Cenu Thálie.
Příchod Jany Burkiewiczové slibuje do poroty nový pohled na tanec i celkové pojetí vystoupení. Její zkušenosti z oblasti současného umění mohou soutěži dodat jinou dynamiku a otevřít prostor pro odvážnější interpretace. Vedle své práce ve vlastním souboru Burkicom spolupracovala také s Losers Cirque Company nebo Operou Národního divadla. Její rukopis je tak spojený s projekty, které překračují hranice klasického tance.
Ženy v porotě: návrat k rovnováze
Tatiana Drexler byla v posledních letech jedinou ženou v porotě, a tak příchod další výrazné osobnosti působí jako přirozené doplnění. StarDance přitom na ženské porotkyně nezapomínala ani v minulosti. Úplně první ženou, která hodnotila výkony soutěžících, byla v roce 2006 Eva Bartuňková. O rok později ji doplnila herečka Mahulena Bočanová, ve třetí řadě tanečnice Leona Kvasnicová a v roce 2010 také Petra Kostovčíková, která se v první řadě soutěže sama probojovala na druhé místo.
Porotu v nadcházející 14. řadě StarDance 2026 bude tvořit stálice Zdeněk Chlopčík a Tatiana Drexler, které doplňuje Richard Genzer a nově také Jana Burkiewiczová.
Diváky těší i návrat osvědčené moderátorské dvojice Marek Eben a Tereza Kostková. Ti jsou se StarDance spojeni od samého začátku a nechyběli u žádné řady. Výjimkou byl jen covidový rok 2021, kdy Terezu Kostkovou na jeden večer zastoupil Aleš Háma.