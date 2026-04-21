Kariéra jeptišky skončila pro herečku Evu Mendezovou ve chvíli, kdy jí sestra řekla, že řeholnice nedostávají plat. Anne Hathawayová definitivně opustila nápad vstoupit do kláštera poté, co její bratr oznámil, že je gay. Mezi slavnými ale najdete i osobnosti, které došly mnohem dál, rozumějte vstoupily do kněžského semináře (David Švehlík, Tom Cruise). Z nejrůznějších důvodů ale nakonec přece jen vyhrálo herectví. Jednou z mála výjimek je Dolores Hartová, která koncem 50. let udělala kariéru v Hollywoodu, debutovala například velkou rolí po boku Elvise Presleyho. Slávy si užívala pět let. Pak odešla do kláštera. A žije v něm dodnes.
Stryková, Švehlík i Abrhám: Než se stali slavnými, uvažovali o tom, že budou knězem nebo jeptiškou
Někteří slavní odmala věděli, že chtějí být herci. Jiní to vzali trochu oklikou a k herectví se dostali třeba až poté, co je napadlo zaslíbit svůj život Bohu.
David Švehlík
David Švehlík chtěl život zasvětit Bohu, vstoupil proto do kněžského semináře. Nakonec se stal hercem. „Uvěřil jsem v Boha někdy v sedmnácti letech a přirozeně jsem toužil po křtu. Byl to natolik silný impulz, že nic jiného než život pro Boha a víru pro mě tenkrát nemělo význam. Jako jedinou možnou životní cestu jsem v té době vnímal kněžskou dráhu. Dnes nemůžu nevidět, že v tom byl také velký kus naivity, romantiky, ale i lidské nezralosti a neznalosti sebe sama,“ řekl herec pro Katolický týdeník.
Josef Abrhám
„K věcem týkajícím se víry mám velice blízko. Můj dědeček byl evangelický farář a já jím chtěl být také. Dnes si myslím, že být farářem je podobné jako být hercem. Oba mají stejný úděl – komunikovat s lidmi," řekl Josef Abrhám v roce 2008 v rozhovoru pro Právo.
Tom Cruise
Tom Cruise je sice nejslavnějším scientologem na světě, ale než se stal hollywoodskou megastar, jeho náboženské přesvědčení bylo jiné. Budoucí herec byl ve skutečnosti zbožným katolíkem, který se dokonce plánoval stát knězem a studoval v kněžském semináři. Podle jeho nejlepšího přítele z té doby ho však z přísné náboženské školy vyhodili poté, co mnichům, kteří instituci vedli, ukradl alkohol.
Jana Stryková
Rodiče Jany Strykové chtěli, aby byla nejlépe právničkou nebo doktorkou, ona se jako malá chtěla stát barmankou nebo jeptiškou. „Jeden tehdy rodinnej známej, když jsem pořád vykřikovala, že budu jeptiška, jako malá, tak mi řekl, že takový potvory tam neberou, takže vlastně jsem to raději o sobě přestala tvrdit, ale barmankou jsem teda byla, to jsem byla několik let vlastně v rámci studia na DAMU,“ prozradila herečka v pořadu Tandem.
Anne Hathawayová
Anne Hathawayová byla vychována jako římská katolička a v dětství se chtěla stát jeptiškou. „Když jsem byla mladší, chvíli jsem uvažovala o tom, že se stanu jeptiškou. Víte, jak to chodí, když dospíváte… Ale já jsem vlastně chtěla být herečkou dřív než jeptiškou. Jeptiška byla spíš taková bokovka,“ cituje herečku Independent. Její vztah k církvi se pak změnil, když její bratr oznámil, že je gay.
Jiří Strach
Farářem chtěl být i režisér a herec Jiří Strach. „A proč farářem? O víkendech jsme jezdili za babičkou na venkov. Vodila mě do kostela, strašně se mi líbilo katolické baroko, varhany, mariánské písničky… A když jsme se vrátili ze mše, vždycky jsem si navlíkl deku místo kněžského roucha a krmil ji piškoty, jakože to jsou hostie. Babičku už nemám, farářem nejsem, ale víra mi zůstala,“ řekl Strach v rozhovoru pro iDnes.
Eva Mendezová
Eva Mendezová v roce 2001 pro Daily Mail uvedla, že v dětství toužila stát se jeptiškou. "Ale moje sestra mi řekla, že jeptišky nejsou placené, takže jsem od této myšlenky brzy upustila. Pak jsem chtěla být operní pěvkyní a astronautkou," vysvětlila herečka, proč to nakonec nedopadlo.
Martin Scorsese
Martin Scorsese se považuje za jednoho z nejlepších režisérů filmové historie, málem se ale vydal poněkud jinou cestou. Po absolvování střední školy mladý Scorsese rok navštěvoval přípravný kněžský seminář. Po prvním ročníku se ale rozhodl pro studium filmu.
Danny Boyle
Anglický režisér Danny Boyle, který mimo jiné natočil filmový hit Trainspotting, vyrůstal v katolické rodině. Osm let byl ministrantem a jeho matka chtěla, aby se stal knězem. Kněz ho ale přesvědčil o opaku: "Jestli mě zachraňoval před kněžstvím, nebo kněžství přede mnou, to nevím. Ale poměrně brzy poté jsem začal hrát divadlo."
Anjelica Hustonová
Herečka Anjelica Hustonová v mládí navštěvovala klášterní školu a chtěla se stát jeptiškou. V roce 2012 řekla deníku Daily Mail: "Chodila jsem do klášterní školy, kde jsem byla trochu zvláštní, protože můj otec, který byl ateista, řekl jeptiškám, že se nenechám indoktrinovat. Ale já jsem toužila být indoktrinovna!"
Dolores Hartová
Svoji kariéru začala Dolores Hartová v devatenácti letech, a to hned po boku Elvise Presleyho. Ve snímku Loving You (1957) hrála Elvisův objekt touhy a nakonec se s Elvisem před kamerou i políbila. Její kariéra prudce stoupala, mluvilo se o ní jako o nové Grace Kellyové. Plánovala i svatbu, ale…
Dolores Hartová se stala řeholnicí
Ve čtyřiadvaceti letech obrátila svůj život o 180 stupňů a stala se řeholnicí. Své herecké zkušenosti ale nezahodila, v klášteře Regina Laudis založila divadlo. Zároveň je jedinou jeptiškou, která je členem Americké akademie filmového umění a věd, tedy jedním z rozhodujících o vítězích Oscarů. V říjnu jí bude 88 let.