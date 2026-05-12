Marie Juhosová, kterou diváci poznali ve druhé řadě pořadu Extrémní proměny, se snaží na sociálních sítích ukazovat, že se i po skončení natáčení hýbe a nevzdává. Se sledujícími sdílí procházky, návštěvy bazénu, restaurace, koncerty i fotbalová utkání. Jenže místo podpory za každý krok směrem ke zdravějšímu životu často naráží na tvrdou kritiku. Její poslední video, ve kterém měla radost z ujitých tří kilometrů, vyvolalo mezi lidmi bouřlivé reakce.
Marie z Extrémních proměn čelí posměchu. Fanoušci jí vyčítají, že zahodila šanci na nový život
Marie si natáčení krátkých videí evidentně oblíbila. Fanoušky bere s sebou do běžných situací a snaží se působit pozitivně. Jenže právě některé její příspěvky část sledujících spíš popudily. Už dříve se například pochlubila výkonem v bazénu. „Jdu z bazénu, kde jsem nechala 60 bazénu za hodinu a něco,“ uvedla ve videu.
Tahle věta zaujala i bývalého účastníka Extrémních proměn Karla Horvátha, bratra fotbalisty Pavla Horvátha. Ten její plavecký výkon veřejně zpochybnil a nebral si servítky. „Tak ještě že ne 80 bazénů. Lhářka, smutný,“ vzkázal jí.
Tři kilometry jako důvod ke sporu
Ještě větší diskusi ale rozpoutalo video, ve kterém Marie popsala, že pěšky došla za manželem do fitka. Sama z toho měla radost a brala to jako malý osobní úspěch. „Udělala jsem překvapení pro Luďka. Šla jsem za ním pěšky do fitka. Ušla jsem 3,27 kilometrů a je mi skvěle. Odpoledne jdeme na Baník,“ svěřila se.
Reakce části sledujících ale byly velmi ostré. Někteří nechápali, proč šla do fitka jen jako doprovod, místo aby sama cvičila. Jiní jí připomínali účast v pořadu i to, že měla dostat šanci zásadně změnit život. „Jen jste za ním došla a nic? Kam se rozplynul váš sen o operaci a rodině? Ujít 3 km je jako nic. Celé Proměny pro vás naprosto promarněná příležitost,“ napsal jeden z komentujících.
Podobně tvrdě reagovali i další. „Ty brďo, vy jste tedy svou šanci na nový život pěkně zahodila, a ty tři kilometry ani nezmiňujte, je to ostuda,“ objevilo se mezi komentáři.
Někteří šli ještě dál a tvrdili, že Marie měla v pořadu zabrat místo někomu, kdo by podle nich příležitost využil lépe. „Já bych paní nechala celou proměnu zaplatit. Zabrala místo někomu, kdo by toho využil lépe,“ napsala jedna ze sledujících.
Ne všichni ji ale odsuzují
V záplavě kritiky se ale našli i lidé, kteří se Marie zastali. Připomínali, že její výchozí situace byla velmi těžká a že i menší pohybový výkon může být pro člověka s podobnou minulostí významný. „Každý pohyb, dobrý pohyb. Z lidí si nic nedělejte, zhubnout za rok 50 kg není rozhodně málo. Hlavně ať už se k tomu nevrátíte a žijete pěkný život,“ povzbudil ji jeden z fanoušků.
Další komentující kritizoval tvrdost ostatních a upozornil na to, že Marie se během pořadu posunula z bodu, kdy pro ni byl náročný už samotný pohyb. „Proč jste všichni tak hnusní? Paní Juhosovou to posunulo dál ve smyslu, že si posunula vlastní limity, ujde x kilometrů. Před tím nedokázala ani stát na váze.“
Právě tahle rozdílnost reakcí ukazuje, jak citlivě veřejnost účastníky podobných pořadů vnímá. Jedni od nich očekávají neustálý výkon a dokonalé pokračování proměny i po skončení natáčení. Druzí připomínají, že cesta z extrémní obezity není přímka a že každý udržený návyk může být důležitý.
Otazníky kolem další pomoci
Nad Mariiným dalším směřováním se ale podle dostupných informací vznášejí otázky. Už několik měsíců po skončení natáčení se objevily zprávy, že o další odbornou podporu zřejmě neměla zájem. Obezitolog tehdy uvedl, že Marie odmítla další podpůrné léky na hubnutí.
Na Instagramu se přitom snaží ukazovat, že zůstává aktivní a chodí ven. Právě proto její sledující tak ostře řeší, jestli jde o skutečnou změnu životního stylu, nebo jen o drobné epizody bez většího dopadu. Pro Marii teď bude nejdůležitější, aby se jí podařilo udržet aspoň to, co už dokázala, a aby se postupně vracela k pohybu bez ohledu na posměšky.
Jisté je jedno: pro člověka, který v minulosti bojoval s extrémní obezitou a omezenou pohyblivostí, mohou být i tři kilometry víc než jen krátká procházka. Zároveň ale platí, že skutečná proměna nekončí televizním galavečerem. Začíná právě ve chvíli, kdy už kamery nesledují každý krok.