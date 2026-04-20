Realita bez příkras: Když drogy změní tvář navždy. Děsivé fotky před a po

Závislost na drogách a alkoholu není jen otázkou zdraví – zanechává otisk i na vzhledu, a to často nevratný. Šokující srovnávací fotografie, které kolují po internetu i v odborných studiích, ukazují proměny žen před a po závislosti. Pleť pokrytá vředy, hluboké vrásky, ztráta jasu v očích nebo zničený chrup – to vše může být výsledkem několika měsíců nebo let užívání. Vědci varují, že závislosti dramaticky urychlují proces stárnutí, a to až o několik desetiletí.
Nejčastěji spojovaným pojmem s těmito změnami je tzv. meth face, tedy vizuální dopad užívání metamfetaminu. Tento výraz popisuje vpadlé tváře, zašedlou pleť a známky silného vyčerpání organismu. Alkohol sice může působit méně dramaticky, ale dlouhodobě přispívá ke vzniku pavoučích žilek v obličeji, otokům a celkovému opuchlému vzhledu. Dobrou zprávou je, že včasné rozhodnutí k abstinenci může některé příznaky zvrátit – ale krása i zdraví si vyžádají čas, trpělivost a profesionální pomoc.