21. 4. Alexandra
Realita bez příkras: Když drogy změní tvář navždy. Děsivé fotky před a po

Proměny fyzické podoby lidí v čase vlivem užívání drogFoto: Rehab.com
Proměny fyzické podoby lidí v čase vlivem užívání drogFoto: Rehab.com
Jana Harmáčková

Šokující fotodokumentace odhaluje, jak drogy a alkohol devastují ženskou krásu. Vědecké studie prokazují předčasné stárnutí o dekády, ztrátu zubů, vpadlé oči a kožní vředy. "Meth face" je děsivou ukázkou ničivých účinků. Některé škody jsou nevratné, jiné se dají zvrátit pouze úplnou abstinencí. Vaše krása je v ohrožení.

Závislost na drogách a alkoholu není jen otázkou zdraví – zanechává otisk i na vzhledu, a to často nevratný. Šokující srovnávací fotografie, které kolují po internetu i v odborných studiích, ukazují proměny žen před a po závislosti. Pleť pokrytá vředy, hluboké vrásky, ztráta jasu v očích nebo zničený chrup – to vše může být výsledkem několika měsíců nebo let užívání. Vědci varují, že závislosti dramaticky urychlují proces stárnutí, a to až o několik desetiletí.

Nejčastěji spojovaným pojmem s těmito změnami je tzv. meth face, tedy vizuální dopad užívání metamfetaminu. Tento výraz popisuje vpadlé tváře, zašedlou pleť a známky silného vyčerpání organismu. Alkohol sice může působit méně dramaticky, ale dlouhodobě přispívá ke vzniku pavoučích žilek v obličeji, otokům a celkovému opuchlému vzhledu. Dobrou zprávou je, že včasné rozhodnutí k abstinenci může některé příznaky zvrátit – ale krása i zdraví si vyžádají čas, trpělivost a profesionální pomoc.

Freddie Mercury
Freddie Mercury

Transfúze, drogy či nechráněný sex. Řada slavných osobností se nakazila virem HIV

Celebrity

Dlouhodobé užívání drog a alkoholu způsobuje devastující změny fyzického vzhledu, které jsou často nevratné a šokující. Vědecké studie potvrzují, že návykové látky dramaticky ovlivňují lidský organismus a mění nejen psychiku, ale i celkový fyzický zjev. Tyto transformace jsou natolik drastické, že dokážou změnit člověka k nepoznání během několika měsíců až let užívání. Fotodokumentace amerických narkomanů z let 1997 až 2014 ukazuje šokující proměny, kdy mladé tváře postupně zohyzdí tmavé skvrny, mastné vlasy a celkově unavený vzhled.

Předčasné stárnutí na buněčné úrovni

Vědecké výzkumy prokazují, že návykové látky zrychlují stárnutí na buněčné úrovni prostřednictvím zkrácení telomer, což znamená biologické stárnutí až o několik dekád. Studie z roku 2013 zkoumala souvislost mezi užíváním drog a délkou leukocytárních telomer, což je přímý ukazatel buněčného stárnutí. Kůže se stává vrásčitou, šedivou a ztrácí mladistvý vzhled mnohem rychleji, než by odpovídalo skutečnému věku. Typické příznaky zahrnují arcus senilis corneae (pozn. red. – rohovková depozita) i v nižším věku než je obvyklé, facies alcoholica (pozn. red. – alkoholický obličej) s acne rosacea (pozn. red. – růžovka) a pavoučkové névy. Fyzické změny jsou obvykle na pohled patrné a zahrnují celkové zhoršení fyzického vzhledu a stopy po vpichu při zneužívání drog. Tyto změny jsou často nevratné a představují trvalé poškození organismu.

Realita bez příkras: Když drogy změní tvář navždyFoto: Rehab.com

Mohlo by vás zajímat

