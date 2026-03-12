Vědci si už delší dobu všímají, že se s věkem mění nejen metabolismus, ale také samotná struktura tukové tkáně. Zlomový objev v této oblasti přinesla studie publikovaná v roce 2025 v prestižním časopise Science. Tým vedený bioložkou Dr. Qiong Wangovou z výzkumného institutu City of Hope zjistil, že se ve středním věku v tukové tkáni objevuje nový typ buněk, které výrazně podporují vznik dalších tukových buněk. Tyto buňky, označované jako CP-A, fungují jako jakési předprogramované stavební bloky pro tvorbu tuku. Výsledkem může být to, že se tuk v oblasti břicha začne ukládat rychleji než dříve. „Poprvé vidíme přímý biologický mechanismus, který vysvětluje, proč se s věkem břišní tuk zvětšuje,“ uvedla Dr. Qiong Wangová, která výzkum vedla.
Zvětšující se břicho po čtyřicítce má biologický důvod. Nová studie přináší odpověď
Značná část populace se ve středním věku potýká s poměrně frustrujícím problémem – postupně se zvětšujícím břichem. Mnoho lidí přitom tvrdí, že jejich jídelníček ani životní styl se výrazně nezměnily. Proč je tedy oblečení v oblasti pasu stále těsnější? Moderní výzkumy ale ukazují, že za tímto jevem často stojí přirozené biologické změny. Proč k nim dochází a dá se jejich dopad nějak zmírnit?
Tělo začíná vytvářet nové tukové buňky
Podle vědců je klíčové to, že nejde jen o zvětšování již existujících tukových buněk. Ve středním věku totiž tělo začíná vytvářet úplně nové tukové buňky rychleji než dříve. Výzkumný tým identifikoval také biologickou signalizační dráhu, která tento proces řídí. Souvisí s receptorem označovaným jako LIFR. Právě tato buněčná komunikace podle vědců spouští zvýšenou tvorbu tukových buněk.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Vteřiny, které rozhodnou: Jak přežít infarkt, když jste doma sami
Proč se tuk ukládá hlavně v oblasti břicha
S přibývajícím věkem se mění také způsob, jakým tělo ukládá energii. Zatímco v mladším věku se tuk rozkládá po těle rovnoměrněji, ve středním věku se častěji soustřeďuje právě kolem pasu. Odborníci tento typ tukové tkáně označují jako viscerální tuk, protože se ukládá hluboko v břišní dutině kolem vnitřních orgánů. Tento tuk je metabolicky aktivnější než tuk podkožní. Produkuje totiž různé hormony a zánětlivé molekuly, které mohou ovlivňovat fungování celého organismu. Vyšší množství viscerálního tuku je spojeno například s vyšším rizikem srdečních onemocnění, diabetu 2. typu nebo metabolického syndromu.
Metabolismus se s věkem zpomaluje
Dalším důvodem nárůstu břišního tuku je postupná změna metabolismu. S věkem totiž dochází k přirozenému úbytku svalové hmoty, který odborníci označují jako sarkopenie. Svaly jsou přitom metabolicky velmi aktivní tkání. I v klidovém stavu spalují více energie než tuk. A pokud jejich množství postupně klesá, tělo spotřebuje méně kalorií než dříve. Což vysvětluje fakt, že pokud se člověk stravuje podobně jako před lety, může se přebytečná energie začít ukládat ve formě tukových zásob – často právě v oblasti břicha.
Nejde jen o estetiku, ale i o zdraví
Rostoucí břicho není pouze estetický problém. Viscerální tuk může negativně ovlivňovat metabolismus a zvyšovat riziko některých chronických onemocnění. Proto lékaři často sledují nejen celkovou hmotnost, ale také obvod pasu, který může být důležitým ukazatelem zdravotních rizik.
Přestože biologické změny hrají v ukládání břišního tuku významnou roli, životní styl může jejich dopad výrazně ovlivnit. Klíčový je především pravidelný pohyb – ideálně kombinace aerobní aktivity, jako je svižná chůze, běh nebo plavání, a silového tréninku. Ten pomáhá nejen spalovat tuk, ale také udržovat svalovou hmotu, která je důležitá pro zdravý metabolismus. Významnou roli hraje také kvalitní spánek. Jeho dlouhodobý nedostatek může narušovat hormonální regulaci hladu a sytosti a tím přispívat k přibírání. Podobně působí i chronický stres, který zvyšuje hladinu hormonu kortizolu. Ten je podle odborníků spojen právě s ukládáním tuku v oblasti břicha. Neméně důležitá je i vyvážená strava. Odborníci doporučují zaměřit se především na dostatek bílkovin a vlákniny a zároveň omezit konzumaci vysoce průmyslově zpracovaných potravin. Přibývající tuk v oblasti pasu je tak často výsledkem kombinace biologických změn a životního stylu. Přestože jde o přirozený proces spojený se stárnutím, věda ho stále intenzivně zkoumá a postupně přináší nové poznatky o tom, proč k němu dochází a jak jeho dopady co nejvíce zmírnit.
Přirozená změna, kterou věda teprve zkoumá
Moderní věda tak postupně mění pohled na to, proč se objem kolem pupíku ve středním věku zvyšuje. Už je jasné, že nejde pouze o přejídání nebo nedostatek pohybu. Doufejme, že právě nové poznatky o fungování tukové tkáně mohou v budoucnu pomoci vyvinout účinnější způsoby prevence nebo léčby nadměrného ukládání viscerálního tuku. Do té doby ale zůstává nejúčinnější strategií to nejjednodušší – aktivní životní styl, vyvážená strava a dostatek odpočinku.