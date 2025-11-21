22. 11. Cecílie
Modré světlo z telefonu před spaním: Skutečně může za špatný spánek? Výsledky studie překvapí

Petra Holakovská

V dnešní době trávíme večery u telefonu, tabletu nebo notebooku častěji než kdy dřív. Zároveň ze všech stran slyšíme, že modré světlo z obrazovek před spaním narušuje spánek. Ale jak moc je to pravda? Nové studie naznačují, že získaná fakta nemusí být tak černobílá...

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

V nedávno zveřejněné studii Univerzity v Basileji a Technické univerzity v Mnichově bylo 16 účastnic vystaveno třem druhům světla hodinu před spaním: modrému, žlutému a bílému. Výsledek? Barva světla neměla výrazný vliv na kvalitu spánku. To ale neznamená, že obrazovky nemohou spánek ovlivnit. Vědci zjistili, že daleko důležitější než samotná barva je jas světla a celková stimulace mozku před usnutím. Výsledkem je tedy zjištění, že světlo samo o sobě může obecně narušovat lidské spánkové vzorce, ale ne tak, jak to bylo v posledních letech vnímáno u moderních zařízení.

Jak světlo ovlivňuje tělo

V našem oku jsou speciální buňky, které reagují na světlo a pomáhají regulovat cirkadiánní rytmus – vnitřní „hodiny, které určují, kdy máme být bdělí a kdy spát. Modré světlo je sice „ostřejší“, ale tyto buňky hlavně sledují intenzitu světla, ne jeho barvu. Takže i když večerní modré světlo může trochu narušit produkci melatoninu, není automaticky největším viníkem problémů se spánkem. Co si z toho odnést? Modré světlo není zlo samo o sobě. To, jak dobře spíme, ovlivňují i jiné faktory. Důležité je spíše celkově tlumené světlo a omezení stimulace těsně před spaním. Zkrátka a dobře si večer raději dejte chvíli bez obrazovky, přečtěte si knihu a připravte své tělo na odpočinek.

Tipy pro klidný spánek

Večer můžete tělu výrazně ulehčit usínání několika jednoduchými úpravami práce s obrazovkami. Prvním krokem je snížit jas displeje – méně intenzivní světlo pomáhá organismu přirozeně se naladit na odpočinek. Ještě lepší je zapnout na telefonu či počítači noční režim, který potlačuje modré světlo a zvyšuje komfort pro oči.

Před spánkem je důležité se dobře naladit.
Pokud je to možné, snažte se také omezit používání elektroniky alespoň hodinu před spaním. V případech, kdy večer u obrazovky zůstáváte déle, mohou pomoci brýle blokující modré světlo. A nezapomínejte, že technologie jsou jen doplňkem – klíčem ke kvalitnímu spánku zůstává dobrá spánková hygiena, tedy pravidelný režim a klidné prostředí, které tělu dává jasný signál, že je čas odpočívat.

