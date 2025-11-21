V nedávno zveřejněné studii Univerzity v Basileji a Technické univerzity v Mnichově bylo 16 účastnic vystaveno třem druhům světla hodinu před spaním: modrému, žlutému a bílému. Výsledek? Barva světla neměla výrazný vliv na kvalitu spánku. To ale neznamená, že obrazovky nemohou spánek ovlivnit. Vědci zjistili, že daleko důležitější než samotná barva je jas světla a celková stimulace mozku před usnutím. Výsledkem je tedy zjištění, že světlo samo o sobě může obecně narušovat lidské spánkové vzorce, ale ne tak, jak to bylo v posledních letech vnímáno u moderních zařízení.