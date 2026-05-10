Mladé světle zelené výhonky smrku nejsou jen tradiční surovinou na domácí sirup proti kašli. Obsahují silice, flavonoidy, vitamin C a další bioaktivní látky, které se po generace využívají při nachlazení, únavě nebo podráždění dýchacích cest. Moderní výzkumy navíc potvrzují, že smrkové pupeny a výhonky mají výrazné antioxidační a antimikrobiální účinky.
Smrkové výhonky: jarní poklad z lesa prospívá dýchání i imunitě. Vyzkoušejte sirup, med nebo sušené výhonky
Smrkové výhonky se sbírají na jaře, obvykle od konce dubna do konce května, kdy jsou ještě měkké, svěže zelené a dlouhé zhruba 2 až 5 centimetrů. Nejčastěji se používají ze smrku ztepilého. Při sběru je důležité brát jen malé množství z každého stromu, aby nedošlo k jeho poškození.
Proti stárnutí i chronickým zánětům v těle
Zahraniční studie publikovaná v odborném časopise Molecules zjistila, že pupeny smrku ztepilého vykazují významnou antioxidační aktivitu a zároveň působí proti některým bakteriím. Výzkumníci identifikovali látky jako quercetin, kaempferol nebo kyselinu šikimovou. Studie zároveň potvrdila antimikrobiální účinek například proti bakterii Staphylococcus aureus.
Další zahraniční výzkum z amerického Národního institut zdraví upozorňuje, že výhonky jehličnanů obsahují vysoké množství polyfenolů a mohou fungovat jako přirozené antioxidanty i antimikrobiální látky. Vědci zjistili, že smrkové výhonky obsahují například kyselinu chlorogenovou, ferulovou nebo kávovou a že extrakty ze smrku vykazovaly výraznou aktivitu proti bakteriím i plísním.
Třetí studie publikovaná vědci z Polska navíc naznačuje, že látky obsažené v jehličnatých výhoncích mohou mít potenciál pro využití ve funkčních potravinách a přírodních doplňcích. Výzkumníci upozorňují především na vysoký obsah fenolických látek a schopnost neutralizovat volné radikály, které souvisejí se stárnutím organismu a chronickými záněty.
Jak smrkové výhonky využít doma
Domácí smrkový sirup
Sirup se tradičně používá při kašli nebo nachlazení.
Budete potřebovat:
• 2 hrsti smrkových výhonků
• cukr nebo med
• citron
• velkou sklenici
Postup:
Do čisté sklenice vrstvěte výhonky a cukr. Každou vrstvu lehce stlačte. Nakonec přidejte několik plátků citronu. Sklenici uzavřete a nechte asi 3 až 4 týdny na slunném místě. Poté přeceďte a uchovávejte v lednici.
Smrkové výhonky v medu
Jednodušší a rychlejší varianta bez vaření.
Budete potřebovat:
• čerstvé smrkové výhonky
• kvalitní med
Postup:
Výhonky nasekejte nadrobno a zalijte medem tak, aby byly celé ponořené. Nechte alespoň dva týdny louhovat. Med získá pryskyřičnou vůni a jemně lesní chuť. Hodí se do čaje nebo po lžičkách při nachlazení.
Sušené smrkové výhonky na čaj
Výhonky lze také usušit a používat během celého roku.
Postup:
Výhonky rozložte v tenké vrstvě
na papír nebo síto a sušte při pokojové teplotě nebo v sušičce
do 35 °C. Uchovávejte v uzavíratelné nádobě mimo světlo. Na
čaj stačí lžička sušených výhonků zalitá horkou vodou.
Na co si dát pozor
Smrkové výhonky sbírejte pouze v čistém prostředí, dál od silnic nebo průmyslových oblastí. Větší množství není vhodné pro malé děti, těhotné ženy nebo osoby citlivé na silice. Přírodní prostředky zároveň nenahrazují lékařskou péči.