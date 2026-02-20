Jednou z největších chyb, kterou moderní fitness průmysl dělá, je, že k ženám přistupuje jako k menším verzím mužů. Jakub Milý však upozorňuje, že realita je jiná. „Ženské tělo funguje jinak než mužské. Primárně díky menstruačnímu cyklu a hormonální kolísavosti během měsíce,“ vysvětluje. Tyto hormonální vlny přitom nejsou jen detailem v kalendáři – mají zásadní dopad na to, jak se cítíme, co chceme jíst a jak naše tělo nakládá s energií. Hormony zkrátka ovlivňují prakticky vše: chuť k jídlu, tendenci k ukládání tuku, schopnost regenerace po tréninku, a dokonce i kvalitu spánku nebo úroveň prožívaného stresu. Další velkou výzvou je pak období menopauzy, které přináší další změny v rozložení tuku v těle. Pokud tedy vezmete jídelníček, který funguje vašemu partnerovi nebo kolegyni, a snažíte se ho slepě kopírovat, pravděpodobně narazíte. Kromě hormonů totiž hraje roli i naše životní realita. „Každý žije jiný život. Jinak jí maminka na mateřské, jinak žena na směny, jinak manažerka v kanceláři,“ říká Jakub s tím, že pokud plán neodpovídá vašim skutečným návykům, nemáte šanci ho dlouhodobě udržet.
První změny už za dva týdny: Odborník vysvětluje, proč univerzální diety nefungují a jak na ženské hubnutí
Držíte dietu, makáte a stejně zase skončíte u lednice s plnou pusou „zakázaných“ laskomin? Dopřejete si a od dalšího pondělí jedete ve stejném módu. Možná poprvé uslyšíte, že chyba není ve vás. Nekonečný koloběh diet, výčitek a jojo efektů totiž nemá nic společného se slabou vůlí. Trenér Jakub Milý pro Žena.cz vysvětluje, proč tělo nelze přemoci silou – a co změnit, aby hubnutí konečně fungovalo.
Past drastických diet
Proč jsou rychlé a drastické diety tak lákavé a zároveň tak nebezpečné? Na začátku se zdá být vše v pořádku. Váha klesá, což nám dává falešný pocit vítězství. Jenže tělo není hloupé. Jakmile zjistí, že dostává kriticky málo energie, začne se bránit. „Tím se zpomalí metabolismus, zvýší se hlad a sníží výdej energie,“ popisuje Jakub Milý mechanismus, který nás dříve či později dožene. Psychika se v takové chvíli přepne do takzvaného „módu přežití“. V tomto stavu je mozek naprogramován tak, aby nás donutil jíst cokoli, co uvidíme. Výsledkem je pak neukočírovatelný hlad, emoční přejídání, jojo efekt a hluboký pocit osobního selhání. Jakub přirovnává tento přístup k riskantní jízdě: „Je to jako jízda ‚brzda, plyn‘. Velmi stresující a na konci to končí nehodou.“ Pokud tedy máte pocit, že jste selhaly, vězte, že selhal systém, nikoliv vy.
Ženská citlivost jako skrytá superschopnost
Podstatným aspektem hubnutí je také rozdíl v mužské a ženské psychologii. Zatímco muži mají tendenci nad plánem příliš nepřemýšlet a prostě ho vykonávat, ženy do procesu vkládají mnohem více emocí a pochybností. „Ženy víc přemýšlí, pochybují o sobě, řeší emoce, okolí i očekávání. To není slabost, ale citlivost,“ zdůrazňuje Jakub. Tato citlivost může být vnímána jako překážka, ale Jakub v ní vidí obrovský potenciál. Pokud se s ní naučíte pracovat, umožní vám se na své tělo mnohem lépe nacítit a včas rozpoznat jeho potřeby. Problém nastává pouze tehdy, když se touto citlivostí necháme převálcovat a začneme se srovnávat s nereálnými ideály.
Nejčastější chyby: Co sabotuje výsledky?
Jakub Milý ve své praxi vidí stále stejné vzorce, které ženám brání v úspěchu. Mezi ty nejčastější patří:
1. Hladovění přes den: Snaha „sekat latinu“ během dne vede k večerním výbuchům chutí a pozdější ztrátě sebekontroly.
2. Strach z makroživin: Obavy ze sacharidů nebo tuků, přestože tělo potřebuje pro svou rovnováhu zastoupení všech makroživin – tedy bílkovin, sacharidů i tuků.
3. Nedostatek bílkovin a zeleniny: Právě tyto dvě složky jsou klíčové. „Primárně bílkoviny a zelenina fungují jako hlavní stabilizátor energie, nálady i chuti k jídlu,“ radí Jakub.
4. Přemíra kardia: Hodiny na běžícím páse bez silového tréninku tělo spíše vyčerpávají, než formují.
5. Spoléhání na vůli: Vůle je vyčerpatelný zdroj. Mnohem důležitější je nastavit si prostředí a systém, který vás podpoří i ve dnech, kdy se vám prostě nechce.
Trénink podle cyklu: Jak cvičit efektivně a bez vyhoření
Pro každou ženu je důležité sladit pohyb s menstruačním cyklem, aby tréninky přinášely výsledky a zároveň tělo nevyčerpávaly. Jakub doporučuje jednoduché pravidlo: „Týden před menstruací opatrně, během menstruace téměř vůbec a zbytek měsíce naplno bez omezení.“ Během týdne menstruace je ideální dopřát si klid nebo jen velmi lehké protažení – tělo potřebuje regenerovat. V období týdne po menstruaci a ovulace zažíváte svou „zlatou éru“: energie je na maximu a můžete podávat nejlepší výkony. Naproti tomu týden před menstruací je čas, kdy začněte tréninky pozvolna ubírat. Tělo je citlivější a náchylnější k únavě, proto je vhodné přizpůsobit zátěž. Tímto způsobem lze cvičit efektivně, využít energetické vrcholy a zároveň předejít vyhoření.
Proč se nebát činek? Cesta k pevnému tělu
Mnoho žen se stále obává, že po zvednutí činky jim okamžitě narostou svaly jako kulturistům. To je ale podle Jakuba velký mýtus. „Pro ženu je budování svalové hmoty mnohem těžší než u mužů. Silový trénink je ideální prostředek pro dosažení ladných ženských křivek a pevného těla,“ uklidňuje čtenářky. Silové cvičení navíc posiluje kosti, vazy a šlachy a díky svalům se přirozeně zrychluje váš metabolismus i v klidovém režimu. Pokud po prvních trénincích váha mírně stoupne, nepanikařte. Jde jen o dočasnou reakci svalů, které pouze zadržely vodu. Pro dosažení výsledků bohatě stačí 45 až 60 minut silového nebo funkčního tréninku 2x až 3x týdně, doplněného o přirozený pohyb, jako je chůze.
Psychické nastavení: Od trestu k péči
Největším sabotérem hubnutí bývá naše vlastní hlava – perfekcionismus a styl „buď všechno, nebo nic“. Jakub zdůrazňuje, že je zásadní změnit motivaci, ze které naše disciplína vychází. „Je to tenká hranice mezi ‚dělám to z lásky k sobě‘ versus ‚dělám to, protože musím…‘. Jakmile je to trest, je to začátek konce,“ varuje. Místo věty „musím cvičit“ zkuste říkat „starám se o sebe“. Místo „nesmím jíst“ si řekněte „vybírám si, co mi dělá dobře“. Tento drobný posun v jazyce může mít obrovský dopad na to, jak dlouho u nového režimu vydržíte. Pokud se cítíte ztracené, není ostudou říct si o pomoc. Stejně jako jsme se museli naučit číst nebo řídit auto, musíme se často naučit i to, jak správně jíst a cvičit v souladu se svým tělem.
Jak začít? Zkuste cestu malých vítězství
Pokud nevíte, kudy kam, Jakubova rada zní: „Cíle by měly být až směšně jednoduché. Tím se zajistí téměř 100% úspěch.“ Začněte s jednou banální změnou, a teprve až si ji osvojíte, přidejte další. S klientkami, které za sebou mají historii neúspěchů, Jakub nezačíná dietou, ale budováním důvěry. „Nejdřív nastavíme malé, zvládnutelné kroky, aby znovu zažily pocit: „Já to zvládám.“
Kdy uvidíte výsledky?
• Za 2–3 týdny: Zlepší se vám energie, nálada a spánek.
• Za 6–8 týdnů: Změny uvidíte v zrcadle i na oblečení.
• V řádu měsíců: Dochází k trvalým změnám životního stylu.
Z těla si vytvořte spojence
Nejdůležitější je vytvořit si ke svému tělu přátelský vztah. Uvědomte si, kolik toho vaše tělo už zvládlo a co všechno vydrželo. Zaslouží si respekt, nikoliv neustálou kritiku. Pokud máte pocit, že už je na změnu pozdě, Jakub má pro vás jasnou odpověď: „Pozdě bude až na smrtelné posteli. Ale do té doby je vždycky možné se rozhodnout jinak i přes veškerá minulá klopýtnutí.“ A co doplňky stravy? Ty mají smysl až ve chvíli, kdy máte v pořádku základy – spánek, výživu a psychiku. Jakub to přirovnává ke květině: „Pokud má kytka málo světla, vody a špatnou půdu, můžete ji stříkat a hnojit čímkoliv, stejně to nepomůže.“ Vykročte tedy směrem ke své lepší verzi s laskavostí. Vaše tělo je váš jediný domov, tak se v něm naučte žít v harmonii.
Jakub Milý
Odborník na fitness a výživu, majitel soukromé posilovny a autor aplikace zaměřené na udržitelný životní styl. Ve své praxi čerpá z více než 25 let zkušeností v oboru a ze své minulosti závodníka v kulturistice. K péči o tělo přistupuje holisticky, přičemž kombinuje fyzický trénink s úpravou stravování a prací s vnitřním nastavením. Společně s týmem profesionálů se zaměřuje na funkční pohyb a upevňování zdraví s ohledem na individuální potřeby a reálné možnosti každého člověka
Zdroj: Autorský článek