Infarkt nemusí udeřit náhle a dramaticky, tak jak to známe z filmů. Často se hlásí nenápadně, prostřednictvím varovných signálů, které lze snadno podcenit. Typickým příznakem bývá tlak nebo bolest na hrudi, někdy jen v podobě nepříjemné tíhy či svírání, které nepřechází. Bolest se může postupně šířit do levé paže, krku, čelisti nebo mezi lopatky a bývá doprovázena dušností, závratěmi a studeným potem. Někteří lidé pociťují také nevolnost, celkovou slabost nebo náhlý pocit vyčerpání. Zvláště u žen, starších osob a lidí s cukrovkou mohou být tyto projevy méně výrazné nebo atypické, což zvyšuje riziko, že budou přehlédnuty. Právě proto je důležité brát jakékoli neobvyklé signály těla vážně a nečekat, až „to přejde“. V takových chvílích totiž hraje čas klíčovou roli.
Vteřiny, které rozhodnou: Jak přežít infarkt, když jste doma sami
Jste sami doma, když najednou cítíte, že s vámi něco není v pořádku. Srdce bije neobvyklým rytmem, hrudník se sevře a v krku pocítíte zvláštní tlak. V hlavě se okamžitě vynoří mrazivá otázka: „Co když je to infarkt?“ Protože jste v tu chvíli sami, strach se přirozeně stupňuje. Ale právě schopnost udržet klid a soustředění je to, co v prvních kritických minutách rozhoduje o vašem životě.
Zavolejte si o pomoc
V okamžiku, kdy se objeví podezření na infarkt, je nejdůležitějším a zároveň nejúčinnějším krokem okamžité přivolání záchranné služby. I v případě, že si nejste stoprocentně jistí, zda skutečně jde o infarkt, je lepší jednat bez váhání – rychlá odborná pomoc může rozhodnout o přežití. Po zavolání zůstaňte u telefonu a soustřeďte se na komunikaci s dispečerem, jehož otázky mají pomoci co nejrychleji vyhodnotit situaci a vyslat odpovídající pomoc. Do nemocnice se v žádném případě nepokoušejte jet sami, protože váš stav se může náhle zhoršit. Pokud se v okolí nachází někdo další, neváhejte ho požádat o asistenci nebo dohled, dokud záchranná služba nedorazí.
Co dělat během prvních minut
1. Zklidněte dech
Strach a panika zvyšují srdeční frekvenci, což zatěžuje srdce. Soustřeďte se na hluboké, pomalé nádechy a snažte se zůstat co nejvíce klidní.
2. Najděte pohodlnou pozici
Sedněte si do polosedu nebo lehce zvedněte horní část těla. Uvolněný hrudník a ramena usnadňují dýchání a snižují zátěž srdce.
3. Pokud můžete, vezměte aspirin
Pokud nejste alergičtí a máte aspirin po ruce, žvýkání jedné tablety může zpomalit tvorbu krevních sraženin a omezit poškození srdce. Nezapomínejte, že aspirin nenahrazuje odbornou lékařskou péči – je pouze doplňkem do příjezdu záchranky.
Prevence a připravenost
Přestože nikdo z nás si nepřeje ocitnout se v situaci, kdy čelí infarktu sám, právě dobrá připravenost může výrazně zvýšit šanci na přežití. Základem je umět rozpoznat varovné signály a nepodceňovat je. Stejně důležité je mít neustále k dispozici telefon a uložené kontakty na blízké osoby či záchranné složky. Velkou výhodou je také znalost základů kardiopulmonální resuscitace (KPR), která může v kritických chvílích sehrát klíčovou roli. Blízké osoby by měly být informovány o případných zdravotních rizicích a lécích, které užíváte, aby mohly v nouzi správně reagovat. Praktickým krokem je rovněž uchovávat aspirin nebo jiné lékařem předepsané léky na snadno dostupném místě, kde je v případě potřeby rychle najdete.
Vyhněte se fatální chybě
Když tělo začne vysílat varovné signály, není prostor pro váhání – každá minuta může rozhodnout o dalším průběhu i o samotném životě. Největší a zároveň nejnebezpečnější chybou, která může mít fatální následky, je nedělat nic a doufat, že potíže samy odezní. Právě pasivita a odkládání reakce často stojí za nejvážnějšími následky. Rychlá reakce, snaha zachovat klid, soustředěné dýchání a okamžitý kontakt s odbornou pomocí výrazně zvyšují šanci na přežití a snižují riziko trvalého poškození srdce. Důvěřujte svému instinktu – v krizové chvíli je vždy lepší jednat „přehnaně“ než zavolat pomoc příliš pozdě.