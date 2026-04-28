Známý obezitolog Evžen Machytka, kterého diváci znají i z pořadu Extrémní proměny, ve své nové knize „Obezita je nemoc“ otevírá téma, o kterém se ještě donedávna příliš nemluvilo. Moderní léky na hubnutí už podle něj nejsou jen doplňkem, ale plnohodnotnou součástí léčby. A nejde jen o teorii – tentokrát přidává i velmi osobní zkušenost, která mnohé překvapí.
Obezitolog z Extrémních proměn přiznal vlastní boj s váhou: Léky na hubnutí mě osvobodily od jídla
Obezitolog Evžen Machytka otevřeně přiznává vlastní zkušenost s moderními léky na hubnutí, které dnes mění přístup k léčbě obezity. V nové knize popisuje, jak fungují, proč pomáhají i jemu samotnému a na co si musí dát pacienti velký pozor.
Když se lékař stane pacientem
I člověk, který pomáhá ostatním s hubnutím, se může dostat do bodu, kdy mu vlastní váha přeroste přes hlavu. Machytka přiznává, že po letech bez pohybu a s nevhodnými návyky se dostal až na 111 kilogramů. Sport, který dříve zvládal bez problémů, pro něj byl najednou kvůli bolestem kloubů a celkové zátěži nedosažitelný. Rozhodl se proto vyzkoušet léčbu, o které dosud mluvil především jako lékař.
„A aby to nezapadlo: ano, čtete dobře, sám už druhým rokem užívám léky na hubnutí. Dosáhl jsem s nimi výborných výsledků a jsem s nimi moc spokojený. Osvobodily mě od jídla i od obezity, které se mi tak jako mým pacientům předtím nedařilo zbavit,“ svěřuje se ve své nové knize doktor Machytka. Právě díky této zkušenosti dnes farmakoterapii doporučuje i svým pacientům.
Jak moderní léčba funguje
Podle něj nejde o žádné „zázračné pilulky“, které by násilně potlačovaly hlad. Princip je mnohem přirozenější. Léky pracují s hormony zvanými inkretiny (zejména GLP-1 a GIP), které se běžně uvolňují po jídle a dávají mozku signál, že jsme sytí. Zároveň podporují tvorbu inzulinu a mají pozitivní vliv na kardiovaskulární systém.
„Tyto léky se nejdřív používaly u pacientů s cukrovkou 2. typu. Lékaři si ale všimli, že lidé na této léčbě výrazně hubnou – a to i ti, kteří cukrovku vůbec neměli. Z původního ‚vedlejšího účinku‘ se brzy stala hlavní výhoda a otevřela se nová kapitola léčby obezity,“ vysvětluje Machytka.
Když hlava konečně „ztichne“
Jedním z nejčastějších efektů, které pacienti popisují, je podle lékaře změna vnímání jídla. Nejde jen o menší porce, ale o celkové zklidnění. Neustálé myšlenky na jídlo, které mnoho lidí s obezitou trápí, postupně mizí. Mozek přestane být v permanentním „boji“ s tělem a vzniká prostor pro přirozenější stravování. Léčba je podle Machytky navíc praktická – většina přípravků se aplikuje jednou týdně pomocí injekčního pera. Jehla je velmi tenká a aplikace při správném použití téměř bezbolestná, což pacienti často hodnotí pozitivněji než každodenní užívání tablet.
Není to „hubnutí bez práce“
Kolem těchto léků ale koluje řada mýtů. Často se říká, že umožňují lidem jíst nezdravě a přesto hubnout. Machytka to ale odmítá. Naopak zdůrazňuje, že léčba mění chutě a preference – lidé sami přestávají vyhledávat tučná nebo sladká jídla a přirozeně sahají po lehčích variantách.
Na co si dát pozor
Ani tato cesta ale není bez rizik. Jedním z nich je příliš nízký příjem potravy. Jakmile se dostaví pocit sytosti, někteří lidé jedí málo, což může vést ke ztrátě svalové hmoty a únavě. Důležité je proto hlídat dostatek bílkovin a rozložit jídlo do více menších porcí.
Zásadní roli hraje také pohyb. Bez něj se svaly rychle ztrácejí, přitom právě ony jsou klíčové pro dlouhodobé udržení váhy. Dalším častým problémem je pitný režim – spolu s hladem se totiž snižuje i pocit žízně. Machytka sám přiznává, že na začátku léčby téměř nepil, a dnes doporučuje nastavit si pravidelné připomínky. Na začátku se mohou objevit i vedlejší účinky, jako je nevolnost nebo nadýmání, většinou ale během několika týdnů odezní.
Léčba, která nekončí
Vedle přínosů ale existují i limity – především finanční. Měsíční náklady na léčbu se pohybují v řádu tisíců korun, což ji činí pro mnoho lidí hůře dostupnou. Zásadní je také fakt, že obezita je chronické onemocnění. Jakmile pacient léčbu ukončí, ve většině případů se váha vrací zpět.
Právě proto Machytka zdůrazňuje, že nejde o krátkodobé řešení „do plavek“, ale o dlouhodobou terapii. Zároveň upozorňuje, že by tyto léky neměly být výsadou jen pro ty, kteří si je mohou dovolit. „Nevím, proč by pacienti v nižších stupních obezity nebo s mírnou, ale dlouhodobě neshoditelnou nadváhou měli čekat, až budou morbidně obézní, než začnou léky užívat,“ dodává s tím, že včasná léčba přináší nejlepší výsledky.