Když se řekne „test DNA“, spoustě lidí se vybaví kriminálka a vzorky z místa činu, které pomohou k vyřešení případu. Někomu zase „test otcovství“, tvořící téměř povinnou zápletku všech rodinných seriálů. Je pravda, že takový test rozhodně dovede převrátit život doslova na ruby, nicméně navzdory rodinným komediím se naštěstí nejedná o tak častý případ.
Od rizika nemocí po to, proč nemůžete zhubnout. Jednoduchý test odhalí, co vám tělo tají
Může vám změnit pohled na vlastní tělo i budoucnost. Jednoduchý test dnes odhalí souvislosti, které jste možná nikdy neřešili – od zdraví přes životní styl až po věci, které vás mohou opravdu překvapit.
Díky pokroku vědy už ale dnes existují i jiné testy, dostupné pro všechny, které vám také výrazně život změní, ale oproti takovému negativnímu testu otcovství aspoň k lepšímu – třeba vám poradí, jak můžete rychleji zhubnout, dopomůže ke zdravému miminku nebo vám dokonce zachrání život.
DNA vám může zajistit dědictví
Pokud vás zajímá, jestli byla vaše příbuzná třeba Marie Terezie nebo odkud přišli vaši předci, není nic jednoduššího než se nechat ohromit kouzlem DNA. Základní test umí odhalit rodinnou historii po mnoho generací nazpět, některé zaručují dokonce vypátrat váš původ k „pramatce Evě a praotci Adamovi“, až 80 tisíc let nazpět. Jiné zase pracují se světovou databází, ve které můžete vyhledat shodu a zkontaktovat své vzdálené příbuzné.
Po registraci dostanete upozornění vždy, když se v databázi objeví nový vzorek shodný s tím vaším. Ceny se pohybují v rozmezí od několika stovek po několik tisíc korun.
Když nás DNA zradí
Na úplně jiném principu pak funguje test, u kterého můžeme říct, že zachraňuje životy. Jedná se o testování na genetické vady nenarozených dětí – tedy takové vady, které nejsou dědičné, tudíž se nedají předpovědět, ale vznikají náhodně na chromozomech během vývoje plodu. Ačkoliv je u nás takovýchto testů více, většina pracuje s náhodnými kousky volné DNA a jen statisticky je dělí na ty patřící matce a dítěti.
Pokud se jedná o nenarozenou holčičku, snadno se její část splete s tou matčinou a chyba je na světě. Vědci už ale znají mnohem spolehlivější metodu, díky které dokáží určit, zda miminko trpí třeba Downovým syndromem nebo jinými, mnohem závažnějšími onemocněními.
„Panorama test dokáže díky unikátní technologii jen z malého vzorku krve matky odlišit její DNA od volné DNA dítěte, což mu zaručuje úspěšnost vyšší než 99,9 %. Navíc má ze všech podobných vyšetření nejnižší falešnou pozitivitu i negativitu,“ vysvětluje doktorka Martina Putzová, molekulární genetička. Ačkoliv se cena takového testu pohybuje nad deseti tisíci korunami a je potřeba si o něj říct u gynekologa, za jistotu zdravého dítěte to jistě stojí.
Tělo ví, jak zhubnout i jestli máte vážnou alergii
Pokud se aktuálně snažíte zhubnout nebo žít o něco zdravěji, jistě vám výrazně pomůže test zaměřující se na zdraví a životní styl. I zde záleží na vašem výběru, nicméně počty informací, které vám vaše geny skrývají, jsou v řádu několika stovek.
Z hlediska zdraví se můžete třeba dozvědět, zda vám správně fungují všechny orgány, jestli jste celkově náchylnější k některým typům nemocí nebo zda vám předci nezanechali nějaký dáreček v podobě dědičné choroby – což vám může i zachránit život.
Stejně tak můžete mít vážnou alergii, o které jste doteď neměli tušení, a díky této nové vědomosti se můžete vyhnout nepříjemným následkům. Test odhalí ale i opravdu zajímavé věci z každodenního života, jako je třeba riziko vzniku závislosti, schopnost vašeho těla odbourávat kofein a alkohol nebo dokonce jestli máte talent spíše na hudbu nebo na sport.
A jestli lamentujete nad „tlustými“ geny po babičce, nezoufejte, právě ony vám mohou odhalit, jaký typ stravy vaše tělo uvítá, který mu naopak nedělá dobře, i jestli je ve vašem případě efektivnější spíše silový trénink nebo kardio.