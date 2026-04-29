Pomůcek na vytažení klíštěte existuje celá řada – od pinzety přes speciální karty až po háčky. Kterou zvolit a jak správně postupovat, aby nedošlo k podráždění kůže nebo zbytečnému riziku, vysvětlila RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D., lektorka Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Zvládnete vyndat klíště bez rizika? Správný postup je jeden, radí lékařka
Našli jste po návratu z procházky nebo ze zahrady klíště? Nečekejte a jednejte co nejdřív. Čím kratší dobu je přisáté, tím nižší je riziko přenosu infekce, jako je lymská borelióza nebo klíšťová encefalitida. Každá hodina se počítá – čím dříve klíště odstraníte, tím lépe.
Existuje hned několik názorů na to, jak správně odstranit přisáté klíště. Někteří lidé přísahají na pinzetu a jemné otáčení proti směru hodinových ručiček, jiní nedají dopustit na starý „babský“ recept s teplým ručníkem a mýdlem. Co z toho ale skutečně funguje a čemu je lepší se vyhnout? Pojďme si přehledně shrnout nejčastější metody a ukázat si tu nejbezpečnější.
Jak správně vytáhnout klíště? Pomůcek je mnoho, ale správný postup jen jeden
Klíště můžete odstranit i tím, co najdete běžně doma – například pomocí pinzety nebo vatové tyčinky. Pokud chcete být připraveni, můžete sáhnout i po speciálních nástrojích: existují karty na klíšťata, háčky, pinzety s úzkou špičkou, zmrazovací spreje i různé druhy dezinfekce. Nezáleží tolik na tom, kterou pomůcku zvolíte – důležité je, jak klíště vytahujete. Zásadní pravidlo zní: neotáčet, ale jemně kývat ze strany na stranu, dokud se neuvolní.
„Osvědčenou metodou je, že místo přisátí klíštěte nejprve vydezinfikujeme, např. přípravkem na bázi jódu, který nezpůsobuje nepříjemné pocity pálení a štípání, a dobře jej snesou také děti. Následně klíště rukou v rukavici či pinzetou uchopíme co nejblíže ke kůži a opatrně vykýváme ven. Ranku znovu vydezinfikujeme. Platí, že čím dříve je klíště vytaženo, tím lépe a je větší šance na to, že se vyhneme nejrůznějším nákazám, jako je např. lymeská borelioza, klíšťová encefalitida, tularémie, anaplasmóza a další,“ doporučuje RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D., lektorka Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Čím dříve, tím lépe
Jakmile si všimnete přisátého klíštěte, neotálejte – čím dříve ho odstraníte, tím menší je riziko přenosu infekce. Nejprve důkladně vydezinfikujte místo přisátí, ideálně přípravkem na bázi jódu, který nedráždí pokožku a je šetrný i k dětem. Klíště uchopte co nejblíže k pokožce – nejlépe pomocí pinzety nebo v rukavici – a jemně ho kývavým pohybem vytáhněte. Po odstranění znovu místo ošetřete dezinfekcí.
Karta, háček, pinzeta nebo zmrazovací sprej: Jak správně použít jednotlivé pomůcky na odstranění klíštěte?
Na odstranění klíštěte dnes existuje řada speciálních pomůcek, které seženete v lékárně nebo online. Jednou z nejpohodlnějších je karta na klíště – stojí kolem 60 Kč, bývá vybavena i lupou a dvěma zářezy pro různě velká klíšťata. Klíště se kartou jednoduše podebere a kolmo vytáhne. Výhodou je, že nehrozí jeho rozmáčknutí ani riziko přenosu infekce ze střevního obsahu.
Pokud máte klíště na hůře dostupném místě – třeba v podkolenní jamce, za uchem nebo ve vlasech – může se hodit speciální háček. Prodávají se často v sadě po několika velikostech, obvykle za 100–150 Kč. Princip použití je stejný jako u karty: klíště se podebere, jemně se kýve a vytáhne.
Další možností je pinzeta – buď klasická, nebo speciálně tvarovaná s tenkými konci (cena kolem 60 Kč). Klíště se snažte uchopit co nejblíže ke kůži a opatrně kývat ze strany na stranu. Dejte si pozor, abyste klíště nerozmáčkli – je důležité jej vyjmout celé, včetně hlavičky.
Kromě mechanických pomůcek lze využít i gel nebo sprej na zmrazení klíštěte, který parazita okamžitě paralyzuje a usnadní jeho bezpečné vytažení. Ideální pro citlivější jedince nebo děti, u kterých bývá manipulace s klíštětem složitější.
Zmrazovací spreje a gely: Pomůcka pro klidnější odstranění klíštěte
Na trhu jsou dnes k dostání speciální gely a spreje, které během 2 až 5 minut klíště znehybní a usmrtí. Tím sníží riziko, že při manipulaci parazit „vyvrhne“ obsah svého žaludku a střev do rány, což je jedním z faktorů přenosu infekcí. Navíc klíště po aplikaci uvolní kusadla a jde pak snadněji a bezpečněji vytáhnout. Gely také pomáhají zabránit přetržení těla klíštěte během odstraňování. Samotné vytažení je pak už otázkou volby pomůcky – můžete použít pinzetu, kartu nebo háček. Cena těchto přípravků se v lékárnách pohybuje okolo 300 Kč. Jejich použití však není nezbytné.
Než začnete klíště vytahovat
Než se pustíte do odstraňování klíštěte, důkladně si umyjte ruce – ideálně mýdlem a teplou vodou. Pokud máte na rukou jakékoli drobné poranění nebo škrábnutí, použijte ochranné rukavice, abyste předešli přenosu případné infekce. Místo přisátí vždy předem vydezinfikujte – např. přípravkem s obsahem jódu nebo alkoholu. Klíště je vhodné odstranit co nejdříve. Často se po těle chvíli jen pohybuje a hledá místo, kam by se zakouslo – pokud ho stihnete zachytit ještě v této fázi, máte vyhráno. To je nejbezpečnější varianta.
„Obecně je potřeba vyvarovat se kontaktu těla klíštěte s porušenou kůží a dále mačkání těla přisátého klíštěte, neboť vyvržení tělního obsahu do rány zvyšuje riziko přenosu patogenů. S ohledem na riziko infekce není vhodné ani používání mastí a olejů či jakékoli drcení mezi nehty při likvidaci parazita,“ upozorňuje odbornice.
Po odstranění klíštěte
I po vytažení klíštěte je důležité místo znovu vydezinfikovat, stejně pečlivě jako před zákrokem. Samotné klíště zabalte do papírového ubrousku a spláchněte do záchodu – je to nejrychlejší a nejbezpečnější způsob, jak se ho zbavit.
Po odstranění byste měli pravidelně kontrolovat místo přisátí, ideálně po dobu jednoho měsíce. „Je dobré poznamenat si také datum, kdy jste klíště na svém těle objevili. Najdete-li v průběhu následujících týdnů na kůži postupně zvětšující se červenou skvrnu, která od středu bledne, navštivte lékaře. Může jít o příznak lymské boreliozy, kterou je nutné léčit antibiotiky,“ radí Helena Nejezchlebová.
Po odstranění klíštěte se často objeví menší červený flíček, mírné otoky nebo svědění, což je zcela běžná reakce těla. Ve většině případů jde jen o lokální podráždění, které samo během několika dní odezní. Pokud ale chcete mít jistotu, že klíště nebylo přenašečem žádné infekce, můžete ho po vytažení zaslat do specializované laboratoře, kde provedou jeho rozbor na přítomnost patogenů, například borelií nebo viru klíšťové encefalitidy.
Klíště se přetrhlo? Klíčem je rozlišit, co zůstalo v kůži
Při odstraňování klíštěte se může stát, že se tělíčko přetrhne. Není důvod k panice – důležité je zjistit, která část parazita v kůži zůstala. Pokud jde pouze o kusadla, tělo si s nimi obvykle poradí samo, podobně jako se vstřebává drobná tříska. Pokud ale v ráně zůstane větší část hlavičky, je lepší se pokusit ji opatrně odstranit. Využít můžete jemnou pinzetu nebo sterilní jehlu. Pokud si nejste jistí nebo se místo zanítí, je vhodné vyhledat lékaře.
Když je klíště příliš malé nebo se nechce pustit: Co dělat?
Občas narazíte na klíště tak drobné, že si nejste jistí, jestli nejde spíš o smítko špíny. V takovém případě si vezměte lupu – pokud pod ní skutečně rozpoznáte klíště, zkuste ho jemně odstranit pomocí mýdla a prstu, nebo vatové tyčinky. Jemným vikláním se většinou rychle uvolní.
Naopak pokud se klíště drží pevně a nejde ven, nebo máte obavy, že byste ho mohli přetrhnout, nebojte se vyhledat lékařskou pomoc. Odborník ví, jak na to, a odstranění provede rychle a bezpečně. V takové situaci je vždy lepší zajít k lékaři než riskovat zánět nebo komplikace kvůli zbytku klíštěte v kůži.