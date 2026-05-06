Většina žen se připravuje na menopauzu jako na náhlý zlom. Hanka Kynychová však upozorňuje, že to nejdůležitější se odehrává mnohem dříve. Období perimenopauzy, které samotnému klimakteriu předchází, však bývá často podceňováno, přestože právě v něm se rozhoduje o tom, jak se budeme cítit v dalších letech.
„Stravu nikdy nepřecvičíte. V období menopauzy je potřeba tělu začít naslouchat jinak,“ říká Hanka Kynychová
Je ikonou českého fitness, která už desetiletí motivuje tisíce žen k pohybu. Hanka Kynychová však dobře ví, že s přibývajícími lety už nestačí jen bezhlavě dřít v tělocvičně. Poodhaluje, jak se vyrovnat s nástrahami perimenopauzy, proč je klíčové včas podchytit zpomalující se metabolismus a v jakém momentě sáhnout po bylinkách.
„Já jsem si sama kdysi myslela, že menopauza je jen ten jeden bod, ale to období předtím trvá daleko delší dobu,“ vysvětluje Hanka. „Hormony se začínají pomalinku měnit, začínají ztrácet svoji sílu a tam je důležité včas podchytit to, co se s vámi děje. Najednou se vám začne objevovat víc vody na břiše, začínáte tak nějak chřadnout. To je ten nejzazší bod, kdy by se to mělo podchytit, aby potom najednou nebylo těch sedm, osm nebo deset kilo navíc.“
Podle Hanky je toto období srovnatelné s těhotenstvím v tom smyslu, že se tělo začíná chovat úplně jinak kvůli vnitřním procesům. Varovnými signály jsou nespavost, padání vlasů nebo vadnoucí kůže. „Když začnete pozorovat první příznaky, je to signál, že byste to měly začít řešit včas. Ne s pocitem, že teď musíte, ale že můžete. Máte tu možnost informací a můžete začít jinak cvičit a jinak jíst,“ dodává s optimismem.
Metabolismus v úzkých: Jak pálit, i když nejste v tělocvičně?
S koncem menstruačního cyklu přichází přirozené zpomalení látkové výměny. Hanka, která je v tělocvičně „od pondělí do neděle“, si uvědomuje, že běžná žena takové časové možnosti nemá. Proto se zaměřila na vývoj produktů, které metabolismu pomohou i ve dnech odpočinku.
„Vymysleli jsme produkt, který pomáhá, i když ten den nejdete cvičit, ale díky karnitinu a ašvagandě procesy v těle stále fungují,“ popisuje cvičitelka. Zatímco karnitin pomáhá s transportem tuků k buňkám, ašvaganda se stará o psychickou stabilitu, která je v tomto bouřlivém období klíčová. „Cílený pohyb je skvělá věc, na ten nedám dopustit, ale když zrovna nejste v tělocvičně, díky tomuto nápoji se můžete metabolicky pořád udržovat v kondici a spalovat,“ vysvětluje princip vnitřní podpory.
Boj s vodou: Proč nemůžeme sundat prstýnky?
Dalším nepřítelem žen v období menopauzy je zadržování vody, za kterým stojí kolísající hladiny hormonů. Pocit „zavodněnosti“ není jen estetický problém, ale ovlivňuje i celkový komfort. „Zadržování vody trápí lidi obecně, ale já teď cílím hlavně na ženy. Víme, že to způsobují ženské hormony. A když si můžeme pomoct bylinkami, tak proč se trápit tím, že večer nemůžeme sundat prstýnky nebo že máme pod bradou víc vody, než potřebujeme?“ Podle ní je ideální kombinovat bylinnou kúru s manuální lymfatickou masáží nebo lymfatickými kalhotami, což přináší tělu okamžitou úlevu.
Pohyb, který léčí: Od ramen až po pánevní dno
Hanka se ve své aktuální tvorbě soustředí na specifické potřeby ženského těla po čtyřicítce. Už nejde jen o to mít „pekáč buchet“ na břiše, ale o funkční a bezbolestný pohyb. Ve svých cvičebních videích se proto zaměřuje na oblasti, které začínají v tomto věku tuhnout. Velkým tématem jsou pro ni také cviky proti inkontinenci. „Je důležité pánevní dno dát do kondice a zpevnit ho tak, jak by zpevněné být mělo. Není to jen záležitost menopauzy, týká se to všech žen,“ zdůrazňuje nezbytnost péče o hluboké svalstvo.
Zlaté pravidlo: Stravu nepřecvičíte
I přes veškerou lásku k pohybu zůstává Hanka v otázce hubnutí nohama na zemi. „Cvičení miluju, je to skvělá věc pro tělo i pro psychiku, ale základ je mít dobře složený jídelníček. Stravu nepřecvičíme. Tak to prostě je,“ konstatuje nekompromisně. „Tím, že v období menopauzy máme metabolismus pomalejší, je to o to těžší. Cvičení neznamená, že si můžu dát větší porci jídla. Je to prostředek k tomu, aby z těla odcházelo víc energie a abychom zpevnili svalstvo.“
Zdroj: Autorský článek