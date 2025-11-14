Orgasmus při cvičení? Ano, říká věda. Fenomén coregasmus zažívá víc žen, než byste čekali

Na první pohled to zní jako výmysl, ale výzkumy mluví jasně. Už v roce 2012 tým vědkyně Debby Herbenickové z Indiana University oslovil ženy, které při cvičení zažily něco víc než jen spálené kalorie. Do průzkumu se zapojilo 370 žen ve věku od 18 do 63 let.
Z toho 124 žen popsalo orgasmus při cvičení a zbylých 246 silné sexuální potěšení bez vyvrcholení. Více než polovina žen zažila coregasmus při břišních cvicích, jiné při šplhu na laně, běhu, spinningu nebo józe. Přibližně 40 % žen uvedlo, že se nejednalo o ojedinělý zážitek, ale opakující se zkušenost. Podle Herbenickové jde o jasný důkaz, že tělo dokáže reagovat způsobem, který si často ani neuvědomujeme. Coregasmus tedy není výjimka, ale přirozená fyzická reakce na zátěž.
Co se děje v těle?
Odborníci se shodují, že hlavní roli hraje střed těla (angl. core) a pánevní dno. Při cvičení, kdy se tyto partie intenzivně zapojují, dochází k jejich napětí, lepšímu prokrvení a stimulaci nervových zakončení. Aktivuje se také pudendální nerv, který je přímo spojený s oblastí genitálií. Nejde přitom o sexuální fantazii ani erotickou myšlenku. Jde čistě o reflexní reakci těla, které na kombinaci síly, dechu a pohybu reaguje po svém – a možná trochu nečekaně.
Novější pohled vědy
V roce 2021 se na fenomén coregasmu zaměřil rozsáhlejší výzkum zveřejněný v databázi PubMed. Z více než 2 000 účastníků přiznalo asi 9 % lidí, že někdy zažili orgasmus vyvolaný cvičením. Nejčastěji šlo o ženy kolem dvaceti let, ale objevoval se i u starších respondentek. Spouštěčem bývá opět posilování středu těla, lezení, běh nebo jóga.
Je to normální? Naprosto!
Pokud se vám něco podobného někdy stalo, nemusíte se bát, že s vámi něco není v pořádku. Coregasmus je přirozená tělesná reakce, která se prostě někdy přihodí. A pokud ne – vůbec nic vám nechybí. Každé tělo funguje jinak. Berte to spíš jako připomínku, že ženské tělo má neuvěřitelnou sílu a je schopné reagovat na pohyb i potěšení mnoha způsoby.
Tělo ví, co dělá
Cvičení není jen o výkonu. Když se při něm naučíte víc vnímat vlastní dech, rytmus a napětí v těle, může být pohyb ještě hlubším zážitkem. Ať už je to běh, pilates nebo jóga, zkuste si příště dopřát chvilku vnímání – jak se cítíte, kde cítíte sílu, a kdy tělo odpovídá radostí.
