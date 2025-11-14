14. 11. Sáva
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Orgasmus při cvičení? Ano, říká věda. Fenomén coregasmus zažívá víc žen, než byste čekali

Orgasmus z posilovny není výmysl.
Orgasmus z posilovny není výmysl.Foto: Shutterstock
Orgasmus z posilovny není výmysl.
Orgasmus z posilovny není výmysl.Foto: Shutterstock
Petra Holakovská

Cvičení může být víc než jen dřina a honba za dokonalým tělem. Některé ženy po návštěvě posilovny popisují zvláštní, až euforický zážitek, který připomíná orgasmus – a objevuje se právě při fyzické námaze. Vědci pro tento jev mají název coregasmus a potvrzují, že opravdu existuje.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Na první pohled to zní jako výmysl, ale výzkumy mluví jasně. Už v roce 2012 tým vědkyně Debby Herbenickové z Indiana University oslovil ženy, které při cvičení zažily něco víc než jen spálené kalorie. Do průzkumu se zapojilo 370 žen ve věku od 18 do 63 let. 

Výzkumníci ukazují desítku způsobů, jak ženy dosahují orgasmu
Výzkumníci ukazují desítku způsobů, jak ženy dosahují orgasmu

Nejnovější studie odhalila 11 cest k ženskému orgasmu. Ty neotřelé překvapí i zkušené

Sex a vztahy

Z toho 124 žen popsalo orgasmus při cvičení a zbylých 246 silné sexuální potěšení bez vyvrcholení. Více než polovina žen zažila coregasmus při břišních cvicích, jiné při šplhu na laně, běhu, spinningu nebo józe. Přibližně 40 % žen uvedlo, že se nejednalo o ojedinělý zážitek, ale opakující se zkušenost. Podle Herbenickové jde o jasný důkaz, že tělo dokáže reagovat způsobem, který si často ani neuvědomujeme. Coregasmus tedy není výjimka, ale přirozená fyzická reakce na zátěž.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Začněte s cvičením i po padesátce: Otevřete dveře novému životnímu stylu

Coregasmus je vědecky podložený
Coregasmus je vědecky podložený
Foto: Shutterstock
Reklama

Co se děje v těle?

Odborníci se shodují, že hlavní roli hraje střed těla (angl. core) a pánevní dno. Při cvičení, kdy se tyto partie intenzivně zapojují, dochází k jejich napětí, lepšímu prokrvení a stimulaci nervových zakončení. Aktivuje se také pudendální nerv, který je přímo spojený s oblastí genitálií. Nejde přitom o sexuální fantazii ani erotickou myšlenku. Jde čistě o reflexní reakci těla, které na kombinaci síly, dechu a pohybu reaguje po svém – a možná trochu nečekaně.

Novější pohled vědy

V roce 2021 se na fenomén coregasmu zaměřil rozsáhlejší výzkum zveřejněný v databázi PubMed. Z více než 2 000 účastníků přiznalo asi 9 % lidí, že někdy zažili orgasmus vyvolaný cvičením. Nejčastěji šlo o ženy kolem dvaceti let, ale objevoval se i u starších respondentek. Spouštěčem bývá opět posilování středu těla, lezení, běh nebo jóga.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: V podcastu se odvázaly. Ornella popsala první mokrý orgasmus a Agáta miluje porody

Coregasmus je vědecky podložený
Coregasmus je vědecky podložený.
Foto: Shutterstock

Je to normální? Naprosto!

Pokud se vám něco podobného někdy stalo, nemusíte se bát, že s vámi něco není v pořádku. Coregasmus je přirozená tělesná reakce, která se prostě někdy přihodí. A pokud ne – vůbec nic vám nechybí. Každé tělo funguje jinak. Berte to spíš jako připomínku, že ženské tělo má neuvěřitelnou sílu a je schopné reagovat na pohyb i potěšení mnoha způsoby.

Zažít coregasmus je přirozené
Zažít coregasmus je přirozené.
Foto: Shutterstock

Tělo ví, co dělá

Cvičení není jen o výkonu. Když se při něm naučíte víc vnímat vlastní dech, rytmus a napětí v těle, může být pohyb ještě hlubším zážitkem. Ať už je to běh, pilates nebo jóga, zkuste si příště dopřát chvilku vnímání – jak se cítíte, kde cítíte sílu, a kdy tělo odpovídá radostí.

VIDEO: Padesát odstínů šedi dostalo divačky. Přes 40 % by se raději dívalo na film, než mělo sex

V které scéně Dakotu Johnsonovou zastoupila dublérka? A proč navštívil Jamie Dornan sadomasochistické orgie? Dozvíte se v Historkách z placu. | Video: Michaela Lišková

Zdroje: Time.com, Healthline.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama