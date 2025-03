Pro nemocného syna zhubla Barbora 20 kg. Pak otevřela fitness centra pro ženy

Největší výzvou bylo vystoupit z komfortní zóny zaměstnance do světa podnikání. Protože tam jaké si to zařídíte, takové to máte. Další výzvou bylo rozšiřování sítě o další pobočky po vlnách covidu, kdy jsem netušila, jestli ještě nebudeme muset zavírat pobočky. To byl velký otazník, ale nakonec jsem výzvu přijala a další pobočku otevřela. A pak ještě další dvě. Ale co se výzev týče, tak těm čelím skoro každý den. A do dneška třeba vzpomínám, jak jsem prostory prvních dvou poboček sama vymalovala. To jsem do té doby nikdy nedělala. To byla taky výzva.