Extrémní proměny poprvé se slovenským párem: Proměna, která zachránila manželství

Stanislava (34) a Rudolf (36) Hofierkovi jsou manželé už třináct let. Jejich vztah prověřila těžká zkouška hned na začátku – Rudo onemocněl leukémií. Měsíce chemoterapií, izolace a obav o život uzavřely jejich svět mezi čtyři stěny. Pohodlí domácího gauče se pomalu měnilo v pasivitu a nakonec i extrémní obezitu. Dnes dohromady váží přes 340 kilogramů. A obezita se netýká jen jejich těl – ovlivnila i jejich vztah, sebevědomí a plány do budoucna.

„Bojím se, že by nám obezita mohla vzít manželství,“ přiznává otevřeně Rudo, který se do pořadu přihlásil s jasným cílem: „Udělám to, protože ji miluji. Kdybych ji nemiloval, nikdy bych do toho nešel.“

