Dítě je po návratu z prázdnin jiné? Jak poznat, že něco není v pořádku, a pomoct mu

„Některé děti rády mluví o jídle a co jim chutnalo a co ne, pro jiné to není důležité a nepamatují si to. Jiné zase mluví hlavně o svých prožitcích, projevují nadšení nebo zklamání, potřebují sdílet emoce. Měli bychom se pokusit se na ně naladit a jejich emoce zrcadlit,“ vysvětluje psycholožka Miková, která vypracovala teorii osobnosti nazvanou Teorie typů, a doplňuje: „Další děti ze své podstaty všechno kritizují, což vypadá, že hrozně trpěly. Ale ony jen o tom pozitivním nemluví, protože to berou jako samozřejmost. Jiné ale opravdu uvnitř trpí a nesvěří se nám, protože nás nechtějí trápit. Pokud znáte typ osobnosti svého dítěte, velmi vám napoví, co je pro typ vašeho dítěte „normální“ a co už je reakce, která by vás měla zneklidňovat.“