Začněte tím, že dítěti vysvětlíte, proč do školky půjde. Vyhněte se argumentům typu „musím do práce“ – místo toho mluvte o výhodách: že se ve školce naučí nové věci, najde kamarády, čekají tam na něj hračky a spousta zážitků. „Pokud vaše dítě potřebuje stabilitu a neholduje novým situacím, ujistěte ho, že paní učitelka mu všechno vysvětlí a vždy řekne, co má dělat. Hodně pomůže také povídání o tom, jak to ve školce chodí,“ radí psycholožka Mgr. Šárka Miková. „A jestli máte příležitost, navštivte školku společně ještě před oficiálním začátkem – dítě si tak prostředí zažije dřív, než přijde ‚naostro‘.“
Pár dní před nástupem začněte upravovat ranní režim. Večer si společně nachystejte věci, popovídejte si o následujícím dni a klidně nechte dítě vybrat si oblečení.
Nečekejte ale, že na všechny platí stejný postup. „Nezapomínejte na to, že děti ve věku 3-4 let sice potřebují hodně jistoty a bezpečí, ale jen některé uklidňuje pevně dodržovaný režim. Jiné naopak potřebují spíše svobodu reagovat na situaci, další zase
jsou tak trochu ‚mimo‘ – ve světě představ a fantazie. Proto na dítě netlačte, když něco nefunguje podle jednoho mustru. Zkuste když tak něco jiného. Příprava na školku by měla být radost, ne řízení vlaku podle jízdního řádu," upozorňuje psycholožka na to, že každé dítě je jiné.
Lépe porozumět dítěti pomůže znalost jeho typu osobnosti – stejně jako uvědomění si toho vlastního. Často totiž nevědomky přenášíme své potřeby na dítě, které to může mít úplně jinak.
5 tipů, co dělat, když dítě při loučení pláče
První dny bývají plné emocí – a slzy k nim patří. Co vám může pomoci podle psycholožky?
-
Buďte laskaví a trpěliví.
Vaše úzkost nebo zlost dítě jen znervózní. Vyplatí se zachovat klid a pohodu.
-
O školce mluvte pozitivně.
Vyhněte se větám typu „Já taky musím do práce, i když nechci“. Dítě by si mohlo myslet, že školka je nutné zlo.
-
Zjistěte, jak dlouho pláče.
Některé děti se uklidní hned po odchodu rodiče. A pokud je spíš tiché a méně se zapojuje, nemusí to znamenat, že trpí – možná je to jen jejich způsob adaptace.
-
Najděte malé rituály.
Pomůže oblíbená hračka, delší objetí nebo třeba stejný obrázek namalovaný na ruce, který vám připomene, že jste spolu spojeni.
-
Pomozte mu zorientovat se v čase.
Tříleté dítě netuší, jak dlouho den trvá. Vysvětlete mu plán: „Po svačince si pohraješ, pak půjdete ven, po obědě už pro tebe přijdu.“ Společně si ho můžete i nakreslit.
Co když dítě ve školce nechce jíst?
Častý strašák rodičů. Ve skutečnosti jde o běžnou součást adaptace. Jídlo je totiž pro malé dítě jedna z mála věcí, kterou může ovlivnit samo. Co radí v takovém případě psycholožka Miková?
„Netlačte na dítě a nedělejte z jídla ‚téma‘. Nesnědl jsi oběd? Nevadí, třeba bude zítra něco, co tě bude lákat. Dítěti ani nevyhrožujte, ale ani ho neuplácejte odměnami. Dále doporučuju ujistit paní učitelky, že je za vás v pořádku, že dítě nebude jíst. A poprosit je, aby daly dítěti jen malou porci a třeba rýži, maso a zeleninu zvlášť. I rohlík může dítě dostat suchý, třeba na menší kousky, a pomazánku zvlášť nebo vůbec. Nebojte, vaše dítě není divné – zářijových nejedlíků mají paní učitelky ve školce každý rok několik. A všichni postupně jíst začnou,“ ubezpečuje s úsměvem Šárka Miková.
Zdroj: Mgr. Šárka Miková (srpen 2025)
