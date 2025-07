Letní tábory: posilují, nebo zraňují? Co (ne)dělat, když dítě brečí už u autobusu?

„Dítěti je potřeba potvrdit emoce – že cítíme, že je to pro něj těžké,“ radí psycholožka. „A pak doporučuju zavolat vedoucímu a zjistit, co se děje. Pokud je to dobrý vedoucí, takové situace už řešil, dítě podpoří. Může být ale málo zkušený v tom, jak přistupovat k různým typům dětí. Proto bych se zeptala dítěte, komu z tábora důvěřuje, kdo je mu sympatický. S tím bych se pak zkusila spojit a poprosila ho, jestli by si mohl s dítětem promluvit. Můžeme také zkusit s dítětem vymyslet, co by mohlo udělat, jak může situaci řešit. Když to zvládne, jeho odolnost to posílí.“

Kdy už ale dítě z tábora raději stáhnout a přijet si pro něj? „Je dobré zeptat se vedoucího, jak dítě zapadlo do kolektivu, jak reaguje v různých táborových aktivitách. Pokud bychom měli podezření, že je dítě z kolektivu vyloučené, ne-li šikanované, a zároveň se nám zdá, že vedoucí nemá pro dítě pochopení, neřeší situace správně, pak bych dítě z tábora odvezla,“ dodává Miková. „Zároveň se mohou dít různé situace, které vedoucí pod kontrolou nemá. Ve stanu, v chatce, ve společných sprchách. Dítě si může stěžovat, že ho jeho spolubydlící nemají rádi, dělají mu naschvály. Nebrala bych to na lehkou váhu.“