Tělesné tresty dětí mají skončit. Nový zákon chce vést rodiče pozitivní cestou

Výslovný zákaz tělesných trestů



Aktuální česká právní úprava stanoví, že výchovné prostředky vůči dětem lze použít v podobě a míře, která je přiměřená okolnostem, neohrožuje zdraví dítěte ani jeho rozvoj a nedotýká se lidské důstojnosti dítěte.

Toto vymezení je ve srovnání s ostatními evropskými státy nedostatečné a zastaralé. Problémem je především to, že není pevně vymezené, co se rozumí „přiměřenými výchovnými prostředky“ tolerovanými ve společnosti. Hranice mezi tím, co je přijatelné a co ne, je tak ponechána na osobním vnímání každého člověka, což je však značně problematické.