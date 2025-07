Došly vám nápady, jak o prázdninách zabavit děti? AI dokáže víc než televize

Nástroje jako ChatGPT, Microsoft Copilot, Gemini nebo Claude.ai jsou zdarma, alespoň v základní verzi. U menších dětí je ale potřeba vždy mít i dospělý dohled. Je to nástroj, nikoli robotický babysitter – a jako u všech nástrojů je i tady potřeba být si vědom toho, že není věkově neomezený. Je to nástroj v první řadě pro vás a dětem jeho výsledky můžete pouze tlumočit. Zadávání je ale jednoduché a je skvělé, že na to nejste sami. „Nemusíte být expert, stačí myslet jako zadavatel úkolu,“ radí Benzl. „Zkuste do zadání zahrnout věk dítěte, téma nebo oblast zájmu jako zvířata, vesmír, princezny a jiné.“