Významné záležitosti dítěte: Co znamenají a kdo o nich smí rozhodnout?

Rodiče by se měli na důležitých věcech týkajících se jejich dítěte domlouvat společně a vždy brát ohled na to, co je pro dítě nejlepší. Nejsou to totiž jen rodiče, na jejichž názoru záleží. S vývojem dítěte a s ohledem na jeho intelektuální a mravní vyspělost je při rozhodování o významných záležitostech nutno věnovat patřičnou pozornost samotnému názoru dítěte a brát tento názor v úvahu.