Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Máte doma prvňáčka? Jak usnadnit dítěti velký start do školy bez stresu a slz

První den ve škole
První den ve školeFoto: Shutterstock
První den ve škole
První den ve školeFoto: Shutterstock
Daniela Straková
Daniela Straková

Nástup do první třídy je pro dítě velký krok – čeká ho úplně nový svět pravidel, povinností i vztahů. Přestože se na školu těší, mohou se objevit obavy, únava nebo slzičky. Jak mu pomoci, aby adaptace proběhla co nejsnáze? O své tipy se podělila psycholožka.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Nejjednodušší způsob, jak dítěti pomoci, je prostě otevřeně o škole mluvit. Zeptejte se ho, na co se těší a čeho se bojí. Možná zjistíte, že má obavy z věcí, které by vás ani nenapadly – třeba jak najde cestu do jídelny.

Dítě nechce jít do školy
Dítě nechce jít do školy

Poprvé do školky? 5 rad, jak zvládnout první týdny bez slz – pro děti i rodiče

„Pro dítě bude nástup do školy úplně novou situací. V hlavě se jim mohou honit různé myšlenky, třeba jak zvládne dojít na oběd. Proto se ho ptejte, co potřebuje vědět. Zkuste ho pak ujistit, že třeba zrovna na cestu do jídelny nebude samo, ale půjde spolu s celou třídou a paní učitelkou,“ doporučuje psycholožka Šárka Miková. Pokud se vám povedlo ještě před začátkem školního roku navštívit školu i s dítětem, může to být pro něj velká pomoc. „Vidět třídu, šatnu, toalety nebo jídelnu mu pomůže snížit obavy a dodat jistotu,“ potvrzuje Miková.

Každý prvňáček se musí vyrovnat s velkou změnou – místo volnosti přichází režim, nové povinnosti a spousta neznámých tváří. „Adaptace na školní prostředí zabere nějaký čas. Může trvat i více než měsíc, než si dítě zvykne a zapamatuje si, co má mít na další den. Proto jej důležité ho ujistit, že jste tu pro něj a se vším mu pomůžete.“

Psycholožka upozorňuje na to, že každé dítě je jiné, a tudíž může své první školní dny jinak prožívat. Akčním dětem může dělat potíže vydržet sedět, jiné – vyžadující předvídatelnost se hroutí, když neznají přesný plán. Děti, které touží po kompetenci, si mohou stěžovat, že paní učitelka něco ‘neví’, a ty, které mají potřebu jedinečnosti, se snadno začnou trápit tím, že je učitelka nemá ráda, protože se na ně neusmála," vyjmenovává Miková typické situace. „Proto je užitečné znát typ osobnosti svého dítěte – pomůže vám lépe pochopit jeho chování a poskytnout mu podporu šitou na míru.“

Reklama

Kroužky? Ne vždy hned od začátku

Plánujete svému dítěti dopřát kroužky? Možná to není nejlepší nápad, aspoň ne hned od začátku školního roku. První týdny ve škole bývají únavné. Některé děti jsou vyčerpané z hluku, jiné z nutnosti držet se pravidel. Někdy je lepší dopřát dítěti odpočinek bez tlaku na výkon – prostě čas jen tak si hrát, tvořit nebo lelkovat. Právě volná hra dává dítěti možnost načerpat síly na další den plný soustředění a sociálních kontaktů, navrhuje odbornice.

První týdny ve škole můžou být pro dítě fyzicky i psychicky náročné. Po návratu domů se mohou objevit slzy nebo vztek. Vedle učení je třeba myslet i na tělesné a duševní potřeby. V ruchu školního dne dítě často zapomene pít nebo jíst. Navíc mozek zpracovává obrovské množství nových podnětů, proto potřebuje více spánku než dřív.

„Pošťuchování ve frontě na oběd pak může snadno vyústit v potyčku, což ovšem nemusí znamenat, že je vaše dítě agresivní. Obzvlášť pro introvertní děti může být náročný také hluk a další sociální kontakty v družině,“ upozorňuje psycholožka. „Není neobvyklé, že po návratu domů se mohou u dítěte projevit emoce, které ve škole drželo na uzdě.
To, že se dítě doma rozpláče nebo zlobí, není selhání – naopak, je to přirozený ventil v bezpečném prostředí, kde ví, že je přijímáno.“

Začátek školní docházky je velká změna pro celou rodinu. S podporou, trpělivostí a pochopením si ale prvňáček na nový režim postupně zvykne a získá potřebnou jistotu.

Zdroje: Mgr. Šárka Miková

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama