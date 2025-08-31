Plánujete svému dítěti dopřát kroužky? Možná to není nejlepší nápad, aspoň ne hned od začátku školního roku. První týdny ve škole bývají únavné. Některé děti jsou vyčerpané z hluku, jiné z nutnosti držet se pravidel. „Někdy je lepší dopřát dítěti odpočinek bez tlaku na výkon – prostě čas jen tak si hrát, tvořit nebo lelkovat. Právě volná hra dává dítěti možnost načerpat síly na další den plný soustředění a sociálních kontaktů,“ navrhuje odbornice.
První týdny ve škole můžou být pro dítě fyzicky i psychicky náročné. Po návratu domů se mohou objevit slzy nebo vztek. Vedle učení je třeba myslet i na tělesné a duševní potřeby. V ruchu školního dne dítě často zapomene pít nebo jíst. Navíc mozek zpracovává obrovské množství nových podnětů, proto potřebuje více spánku než dřív.
„Pošťuchování ve frontě na oběd pak může snadno vyústit v potyčku, což ovšem nemusí znamenat, že je vaše dítě agresivní. Obzvlášť pro introvertní děti může být náročný také hluk a další sociální kontakty v družině,“ upozorňuje psycholožka. „Není neobvyklé, že po návratu domů se mohou u dítěte projevit emoce, které ve škole drželo na uzdě.
To, že se dítě doma rozpláče nebo zlobí, není selhání – naopak, je to přirozený ventil v bezpečném prostředí, kde ví, že je přijímáno.“