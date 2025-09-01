Není dítě jako dítě – už v dětství je každý člověk jiný a potřebuje jiný přístup. To je základem filozofie Mgr. Šárky Mikové, která sestavila vlastní Teorii typů a ve svém poradenství se na ni pravidelně odvolává. A to i v případě vzdělávání a dětského rozvoje.
Některé děti potřebují pevný rozvrh a jasně danou rutinu, jiné se lépe učí na poslední chvíli. „Dítě, které potřebuje stabilitu a předvídatelnost, může cítit nejistotu, když mu rodiče opakují, že je na nákup sešitů a kompletaci cvičebních pomůcek pořád dost času. A obráceně – rodič může tlačit dítě, aby se připravovalo s týdenním předstihem, ale ono bude mít tu správnou motivaci až poslední den prázdnin,“ popisuje Miková.
Poznání typu osobnosti dítěte pomáhá nastavit harmonický přístup k přípravám, a tím i klidnější start školního roku. Pochopení potřeb dítěte znamená méně konfliktů a více motivace.
První týdny po návratu do školy jsou ideální příležitostí, jak postupně předávat dětem více zodpovědnosti. Pojedete zavedené zvyklosti stejně jako vloni, nebo vzhledem k věku a dalším okolnostem něco pozměníte?
„V prvním týdnu nového školního roku můžete zvážit, zda dáte dítěti více samostatnosti a zodpovědnosti. Třeba by si samo mohlo připravovat svačinu. Nemusíte ale měnit úplně všechno. Je v naprostém pořádku, když s vámi dál bude chtít dělat úkoly,“ doporučuje zkušená psycholožka a doplňuje: „Některé děti vyžadují samostatnost a klid, jiné ale udělají domácí přípravu za třetinu času, když je na blízku dospělý, který projevuje zájem a pomůže jim se zadáním úkolu nebo dává dítěti zpětnou vazbu po jednotlivých krocích.“
Dobrou strategií je začít s úkoly, které dítě zvládá snadno, a před těmi náročnějšími zařadit krátkou pauzu – svačinu nebo rychlé proběhnutí se na čerstvém vzduchu.
Tři tipy, jak nastartovat motivaci k učení
1. Trpělivost a laskavost
Počítejte s tím, že dítě se musí „zajet“. Možná budete mít pocit, že zapomnělo snad i základní dovednosti, číst, psát i počítat – chce to jen čas. V první řadě se musíte vy obrnit trpělivostí a laskavostí, radí Miková.
2. Správná zpětná vazba
Nepřehánějte kritiku, ale ani nadšení. „Nedoporučuji se příliš rozplývat nad prvními razítky a jedničkami. Spíš se dítěte ptejte, co nového se naučilo, jak ho to baví, a případně vysvětlujte, k čemu je něco dobré,“ radí psycholožka.
3. Žádný „neúspěch“
Učení je proces. Místo „to se ti nepovedlo“ raději používejte formulace typu: „Teprve se to učíš… zkoušíš a postupně se zlepšíš.“ Ukazujte, že chyby jsou normální a učí nás, jak se zlepšovat.
„Dávejte dítěti najevo, že je normální dělat chyby. Ba co víc, je to dokonce lepší než je nedělat. Protože díky nim víme, v čem se můžeme posouvat a jak svou práci nebo dovednosti vylepšovat. Nejen my dospělí, ale i náš školák,“ uzavírá psycholožka.
Zdroje: psycholožka Mgr. Šárka Miková (srpen 2025)
