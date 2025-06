Co dětem (ne)říkat, když přinesou vysvědčení? Rady od psycholožky vám otevřou oči

„Vysvědčení je jen jedna část toho, kdo jsi.“

Takové vyjádření pomáhá budovat zdravé sebevědomí a oddělit hodnotu dítěte od známek. Můžete jim také říct: „Známky nejsou všechno. Jsi skvělý člověk a to je důležitější.“



„Co ti šlo nejlépe? Co tě bavilo?“

Tyto otázky podporují sebereflexi a zaměření na silné stránky. Dále se můžete ptát: „Z čeho máš největší radost? Co tě letos zaujalo?“



„Je něco, s čím ti můžeme pomoci příště?“

Nabízíte podporu místo tlaku a ukazujete, že v tom dítě není samo. V konverzaci lze pokračovat i tímto způsobem: „Chceš, abychom si příští rok víc povídali o učení nebo ti s něčím pomohli?“



„Děkuju, že jsi mi vysvědčení ukázal/a.“

Jednoduché poděkování posiluje důvěru a otevřenost mezi rodičem a dítětem.