Jednou z nejnáročnějších rodičovských dovedností není naučit dítě chodit, mluvit nebo zavázat si tkaničky. Je to umění zvládnout, když dítě padá – doslova i obrazně. A umět mu dát prostor, aby si to zkusilo samo, bez okamžitého zásahu. Ale zároveň vycítit, kdy je potřeba přispěchat s pomocí a být mu oporou. Jak na to? Pomůže porozumění tomu, co dítě v tu chvíli opravdu prožívá.
Proč jedno dítě neúspěch snadno zvládne a jiného úplně drtí?
Podle psycholožky Šárky Mikové, která na tom založila celou psychologickou teorii, je klíčové pochopit, že každý člověk, a to včetně dětí, má určité vrozené nastavení mozku, resp. typ osobnosti. „Nejde o nálepky nebo škatulky, ale o pochopení toho, jak dítě přirozeně přemýšlí, jak vnímá svět, co ho motivuje a co ho stresuje,“ dodává Miková.
A jak s tím začít? Nejlepší je u sebe. Jak obvykle reagujete vy? Chcete dítě ochránit za každou cenu, nebo ho spíš vedete k samostatnosti tím, že ho necháte „v tom vykoupat“? A hlavně – jste v té chvíli opravdu napojení na dítě, nebo spíš na své vlastní pocity a obavy?
Typy osobnosti se liší hlavně ve vztahu k neúspěchu. Některé děti, kterým záleží hlavně na tom, aby byly kompetentní a stále lepší, neúspěch silně stresuje. Prožívají ho jako osobní selhání, i když objektivně šlo třeba jen o malou chybu. Naopak děti, které si cení svobody a nezávislosti, zkoušejí věci bez obav: „Zkusím to, uvidím, co bude.“ Když se něco nepovede, nevadí – je to jen další pokus.
Jiné děti zase silně vnímají náladu okolí – tóny hlasu, mimiku nebo nenápadné narážky. Pro ně je stres často spojený s nevyřčeným, co se jen tuší. Jiným zase vyhovuje jasný řád a pravidla, a chaotické situace je naopak rozruší. Proto neexistuje jedna univerzální rada, jak dítě naučit zvládat bolest nebo neúspěch.
„Proto místo výchovného přístupu potřebujeme porozumění konkrétnímu dítěti, což znamená se ptát: ,Co moje dítě vlastně v tuhle chvíli potřebuje?‘ Zkusme zapomenout na to, co bychom na jeho místě potřebovali my sami. To totiž vůbec není podstatné, akorát nám to zkresluje pochopení dítěte,“ radí Miková.
Klíčem je pochopení emocí
Děti musí pochopit rozdíl mezi tím, co se stalo, co cítily a kým jsou. To, že něco nezvládly nebo se bály, neznamená, že jsou méně hodnotné. Tuhle schopnost – rozlišovat mezi vnější situací, vlastní emocí a sebehodnocením – je dobré rozvíjet už od malička. „Emoce nejsou slabost. Nejsou chyba. Jsou signál. Říkají nám něco důležitého o tom, co se děje uvnitř – a pomáhají nám chránit se. Nemůžeme vždy ovlivnit, co cítíme. Ale můžeme se učit emocím porozumět, uklidnit je a měnit způsob, jak o situacích přemýšlíme,“ dodvává psycholožka.
Děti se učí hlavně tím, co vidí u dospělých. Velkou službu jim uděláte, když budete s nimi mluvit o svých vlastních těžkých chvílích – co jste zažili, jak jste se cítili a jak jste to nakonec zvládli.
„Zkuste dětem upřímně říct, co pro vás v životě bylo náročné, jak jste se u toho cítili a jak to nakonec dopadlo. Nejspíše jste došli k tomu, že i když něco bylo nepříjemné a bolestivé, ve finále vás to posílilo. Podělte se o vaše zkušenosti s dětmi, samozřejmě zkuste uvést příklad adekvátní jejich věku. A můžete to zakončit něčím ve stylu: ,Tohle bylo fakt těžké, ale teď jsem na sebe pyšná, že jsem to zvládla.‘ Nebo třeba: ,Tenkrát jsem to úplně nedal, a i tak jsem se z toho něco naučil.‘ To jsou právě ty momenty, které se zapisují do dětského vnímání neúspěchu mnohem hlouběji než jakákoli slova útěchy,“ uzavírá psycholožka, a dodává: „Zkušenost, i když bolí, se může stát zdrojem síly – pokud ji dítě a jeho mozek uloží správně. Ne jako důkaz vlastní nedostatečnosti, ale jako příběh, který má smysl.“
Zdroje: vyjádření psycholožky Mgr. Šárky Mikové (červenec 2025)