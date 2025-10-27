„Radost ze sexu jsem už ztratila.” Co podle expertů pomáhá získat ji zpět?

Že nejde o nic ojedinělého, naznačují data z průzkumu českého e-shopu pro zdravou sexualitu YOO.cz. Čtvrtina respondentek (25,7 % z 4978 žen) v něm uvedla, že jim v sexu nedělá nic radost. Ženy bez sexuální radosti často popisují únavu, frustraci či vyhoření. Nejde nutně o nezájem o sex – může to být spíše rezignace a chybějící impuls, někdy související se složitou životní situací nebo absencí protějšku. Ostatní ženy ve zmíněném průzkumu označily za zdroj své radosti partnerství a blízkost, objevování, experimentování a orgasmus, erotické pomůcky, prádlo a doplňky.
Hlavně nejet na autopilota
„I po dvanácti letech manželství se pořád těším, že si s Ondrou večer užijeme v posteli. Jenže nevím jak pro něj, nemluvili jsme o tom, ale pro mě je to čím dál častěji takové ploché. Neumím to asi popsat, ale někdy se z toho cítím i smutná,“ popisuje Alžběta (42) a dodává: „Pracujeme oba v nemocnici, večer býváme dost vyřízení… I tak si chceme dopřát, s vyvrcholením taky není problém. Dokonce ani u mě a to je co říct, když vím, na co si stěžují kamarádky! Ale pak vždycky úplně odpadneme a už jen spíme. Přijde mi, že jak jedeme jako stroje v práci a péči o děti, tak potom i tu intimitu odbýváme mechanicky.“
Přestože by se mohlo zdát, že únava vždy znamená prostou nechuť k sexu, mohou být podle odborníků reakce na vyčerpání a stres velmi rozmanité: „Někomu výrazně klesne libido, jiný má potíže s vyvrcholením. A pak jsou lidé, kteří touhu i orgasmus mají, ale emočně zůstávají odpojení – jako by tělo fungovalo podle programu, ale duše se neúčastnila. V takových situacích pomáhá rozšířit pojetí intimity. Zapojit i jiné formy kontaktu než samotnou soulož. Může jít o doteky, společné zklidnění, smyslové vnímání. A je to i oblast, kterou žena může rozvíjet sama – hledat, jaké doteky jí dělají dobře, jaké smyslové vjemy ji spojují s vlastním tělem. V jaké situaci se cítí vnímavě a přítomně,“ vysvětluje MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM, primář Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a předseda České společnosti pro sexuální medicínu.
Přístupů, jak najít vlastní cestu zpět k radosti ze sexu, existuje mnoho. Můžete se inspirovat následujícími tipy, které vychází z práce respektovaných odbornic v oblasti sexuality.
Hrajte si se všímavostí k potěšení
Výzkum profesorky univerzity ve Vancouveru Lori Brotto ukazuje, že mindfulness, tedy vědomá všímavost, pomáhá ženám víc vnímat signály těla, a tím zvyšovat touhu i prožitek. Zkuste například na pár minut pozorností projít celé své tělo od palců na nohách až po temeno hlavy. Nejprve si uvědomte jednotlivé části těla tak, jak jsou. Následně si dopřejte jakékoliv příjemné vjemy – doteky vlastních dlaní po celém těle, vůni, teplo. Vnímejte, jaké pocity v jednotlivých částech těla tyto vjemy vyvolávají. Pomůže vám to lépe pak vnímat příjemné pocity i v intimním kontaktu s protějškem.
Přestaňte šlapat na brzdu
Podle autorky bestselleru Come as you are Emily Nagoski se sexuální radost rozjede snáz, když přestaneme šlapat na její brzdu. Pokud je to u vás neustálé zvládání více povinností najednou, dělejte před sexem nebo masturbací pravý opak: jednu jedinou příjemnou věc. V koupeli vnímejte hřejivost vody a praskání pěny – bez knížky nebo podcastu. Při poslechu hudby prostě vnímejte se zavřenýma očima melodii a rytmus – bez projížděni playlistu a hledání, kterou skladbu si pustíte jako další. Jde o to naladit se na vnímání jedné příjemné situace, což se přenáší i do ostatních oblastí života, včetně intimity.
Masturbujte a pak komunikujte
Doktorka Laurie Mintz z floridské univerzity to říká bez okolků – jedna z cest ke znovunalezené radosti ze sexu vede přes masturbaci. Radí nejprve bezpečně objevovat své rozkoše o samotě (nebo ve společnosti pomůcek a lubrikantu), a pak svůj „návod“ sdílet s protějškem. Stačí si věnovat jeden nebo dva takové tréninky potěšení týdně, vést si jednoduché poznámky (jaký vás nažhavil dotek, tempo, poloha, pomůcka). Závěrečný krok není pro všechny ženy jednoduchý – sdělit své touhy drahé polovičce. Ale stojí to za to. Pokud se na sdělení z očí do očí necítíte, zkuste třeba formu milostného dopisu a možná budete překvapená, jak vám to půjde hladce!
