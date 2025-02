V podcastu se odvázaly. Ornella popsala první mokrý orgasmus a Agáta miluje porody

Dalším z velmi častých dotazů na Hanychovou byl ten, zda by se s manželem přihlásili do Výměny manželek. „Nechci. Nešlo by to kvůli tatínkům, střídavé péči, bylo by to opravdu komplikované. A také se bojím, že by mi tam něco našli, nevím, jestli mám stoprocentně uklizenou troubu, ačkoli mám dvakrát týdně uklízečku na deset hodin,“ říká s tím, že to ovšem není ten hlavní důvod. „Stresovalo by to i moje děti. Já nechci, aby mi cizí ženská třeba skládala oblečení nebo myla hrnky. To určitě ne. Opravdu si to nedokážu představit,“ dodala rázně.