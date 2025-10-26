26. 10. Erik
Když dotek spustí lavinu: ženské erotogenní zóny, o kterých se šeptá jen za zavřenými dveřmi

Erotogenní ženské zónyFoto: iStock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Každé tělo má svá tajemství – místa, která reagují na dotek mnohem víc než jiná. Právě tam se rodí touha, napětí i rozkoš, o níž se často mluví jen potichu. Které části ženského těla jsou nejcitlivější a proč nestačí jen technika, ale i správné načasování a vnímavost?

Člověk je svým založením požitkář. Touží se mít dobře, chce si užívat, vyhledává potěšení. Na tom není nic špatného, vždyť jde o přirozené lidské nastavení. Tak proč se tomu bránit?

Milování je intimní a krásná záležitost. Nebo by alespoň takové mělo být. Někdy jemné a něžné, jindy plné vášně a nespoutanosti. Záleží jen na vaší chuti, ať už dlouhodobé, anebo té momentální. Způsobů, jak se milovat, je nepočítaně, a důvodů, proč se milovat, snad ještě víc. Vždyť jde o nedílnou součást lidského bytí, která rozhodně patří k těm příjemnějším. A jak si milování užít ještě lépe? Třeba s využitím síly erotogenních zón. Sice je stále co objevovat, ale něco už objeveno máme. Více se dozvíte v galerii.

Pokožka hlavy

Naprostá většina žen miluje masáž hlavy. Jen si vzpomeňte na šikovné prsty kadeřnice, když vám u mytí vlasů masíruje pokožku. Líbí? A to je přesně ono! Oblast hlavy je plná citlivých nervových zakončení, které je žádoucí vzrušivé i zdravé stimulovat. Zkuste tedy vyměnit pro jednou kadeřnici za partnera a předveďte mu, co s vaším tělem taková důkladná masáž hlavy udělá.

