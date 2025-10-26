Když dotek spustí lavinu: ženské erotogenní zóny, o kterých se šeptá jen za zavřenými dveřmi

Člověk je svým založením požitkář. Touží se mít dobře, chce si užívat, vyhledává potěšení. Na tom není nic špatného, vždyť jde o přirozené lidské nastavení. Tak proč se tomu bránit?
Milování je intimní a krásná záležitost. Nebo by alespoň takové mělo být. Někdy jemné a něžné, jindy plné vášně a nespoutanosti. Záleží jen na vaší chuti, ať už dlouhodobé, anebo té momentální. Způsobů, jak se milovat, je nepočítaně, a důvodů, proč se milovat, snad ještě víc. Vždyť jde o nedílnou součást lidského bytí, která rozhodně patří k těm příjemnějším. A jak si milování užít ještě lépe? Třeba s využitím síly erotogenních zón. Sice je stále co objevovat, ale něco už objeveno máme. Více se dozvíte v galerii.
Pokožka hlavy
Naprostá většina žen miluje masáž hlavy. Jen si vzpomeňte na šikovné prsty kadeřnice, když vám u mytí vlasů masíruje pokožku. Líbí? A to je přesně ono! Oblast hlavy je plná citlivých nervových zakončení, které je žádoucí – vzrušivé i zdravé – stimulovat. Zkuste tedy vyměnit pro jednou kadeřnici za partnera a předveďte mu, co s vaším tělem taková důkladná masáž hlavy udělá.
Oční víčka
Oční víčka jsou místem, na které se často zapomíná. Přitom jemná pokožka na nich patří k nejcitlivějším oblastem těla. Nehledě na to, co se může odehrávat pod nimi. Nikde není psáno, že zrovna u vás budou oční víčka „fungovat“ jako silná erotogenní zóna, ale může být. Každá jsme jiná, a přestože existuje jakási obecná mapa erotogenních zón, třeba se právě vaše „krajina“ od té obecné bude trochu lišit. Zda jsou pro vás oční víčka jednou ze zmiňovaných erotogenních zón, zjistíte snadno. Dovolte partnerovi, aby vás na zmiňovaných místech políbil.
Ušní lalůčky
Ušní lalůčky rozhodně právem patří do skupiny nejvíce vzrušivých míst lidského těla. Ženy i muži to v tomto případě mají docela podobné. Opomineme-li sluchové vjemy, jsou i doteky, jemné masírování nebo polibky v této oblasti pro většinu žen velmi žádané, navozující pocit vzrušení. Ke slovu se dostávají prsty, rty, jazyk i dech.
Rty
Rty jsou jedním ze základních ženských sexuálních symbolů, podobně jako prsa nebo vagina. Polibek je navíc jakousi vstupní bránou k rozkoši, má téměř kouzelnou moc a navozuje pocit důvěrnosti. Jde o nejčastější intimní kontakt mezi mužem a ženou, partneři se tak poznávají, „ochutnávají“ a zkoumají vzájemné souznění. Intenzitu polibků je dobré ještě zesílit dotekem prstů. Extra smyslné může být i občasné jemné kousnutí do rtu.
Fantazie
Oblast hlavy je plná erotogenních míst, je však potřeba zmínit i tu neviditelnou část, kterou je lidská (ženská) fantazie. Navzdory rozšířenému mýtu o tom, že ženy nefantazírují tolik co muži, a jejich sexuální fantazie nejsou tak barvité, je právě představivost jedním z nejsilnějších stimulů, a tedy jakousi neuchopitelnou erotogenní zónou. Myšlenka je mocná a tvoří… V oblasti erotických představ se pak zhmotní ve formě silného vzrušení a všech fyzických procesů, které jej provázejí.
Krk a klíční kosti
Krk patří k nejsmyslnějším částem ženského těla. Jen si představte situaci, kdy muž stojící za vámi jemně masíruje vaše ramena a přitom vás letmo líbá na krku… Cítíte vzrušení už při samotné představě? Odhalte mu svou „zranitelnou“ část a dovolte si být ženou.
Ramena
Také ramena patří mezi příjemně citlivá a vzrušující místa. Smyslná jemná masáž, spojená s letmými doteky ještě i na jiných částech ženského těla, vyvolá příjemné vzrušení a stupňující se touhu. Navíc smyslné křivky ženské šíje a ramen jsou snad pro každého muže lákavým dílčím cílem a prostředkem, jak se dostat dál…
Prsa a bradavky
Prsa a bradavky jsou jasnou a všeobecně známou erotogenní zónou a cestou k dokonalému prožitku vzrušení a touhy. Ženská prsa, podobně jako rty, jsou jedním z erotických symbolů a jen málokterého muže nechá pohled na odhalená ženská ňadra v klidu. Trochu smůla je, že muži vidí v ženských prsou potenciál především pro sebe ve smyslu vzrušení a vystupňování vlastní touhy. Častou pozornost věnují především bradavkám, což je skvělé, ale zároveň je to škoda. Jsou totiž na světě ženy (a není jich zrovna málo), které „pouhou“ stimulací prsou (nikoli jen bradavek) dosáhnou vyvrcholení!
Oblast břicha
Oblast břicha, především okolo pupíku a podbřišek, jsou velice citlivou částí ženského těla. Stojí za to věnovat jí pozornost, hladit, jemně se dotýkat a lehce masírovat. Pomalu se dostávat níž, ale nespěchat. Sama o sobě je dosti vzrušující už jen samotná myšlenka na to, co bude následovat, až se partner svýma rukama, rty nebo jazykem dopracuje níž.
Venušin pahorek
Venušin pahorek, oblast, kde mají své místo chloupky, může být u některých žen srovnatelně citlivá s ostatními částmi vnějších pohlavních orgánů. Jemná stimulace, masírování třeba pomocí vonného olejíčku, „hraní si“ a celkově zvýšená pozornost zaměřená právě na tuto oblast ženského těla se oboustranně rozhodně vyplatí. Pocity pro oba partnery jsou velmi vzrušující, s oblibou je toto místo využíváno i v tantrické masáži.
Záda a bedra
Postupná pomalá masáž zad a bederní oblasti může být velmi příjemná a jemné krouživé pohyby s mírně se zvyšující intenzitou bývají pro mnohé ženy nezvykle erotické. Pokud partner přidá vonný olejíček, klidně i horký, a pomalu se začne ubírat níž směrem k zadečku, vyvolá v ženě neobvyklou touhu a téměř neudržitelné vzrušení.
Hýždě a anální otvor
Hýždě a zejména oblast análního otvoru dokážou mnoha ženám poskytnout velmi příjemné a vysoce dráždivě chvilky. Hlazení zadečku, masáž s lehce narůstající intenzitou a postupné „ledabylé“ doteky na jiných blízkých částech ženského těla, vyvolají u ženy vlnu silného vzrušení. Lehce tabuizovaný je pak anální otvor. Jde ovšem o místo plné citlivých nervových zakončení a laskání tohoto místa bez zbytečných předsudků dokáže vystřelit ženské vzrušení do nebývalých výšin.
Perineum (hráz)
Perineum neboli hráz je oblast mezi pochvou a análním otvorem, tedy místo mezi dvěma nejvzrušivějšími částmi ženského těla. Dráždění hráze vyvolává u většiny žen nadmíru příjemné pocity, a střídá-li muž intenzitu i způsoby mazlení, úspěch je zaručen. Vyplatí se i lehce experimentovat a objevovat neobjevené.
Klitoris
Klitoris je jedno ze základních míst ženského sexuálního vzrušení. Je ovšem nadmíru citlivý a pro dosažení maximálního vzrušení je potřeba jemné „zacházení“. Jeho citlivost je navíc závislá na vzrušení ženy a krom toho jde o velice individuální záležitost. V každém případě však platí, že jde o oblast s nejvyšším sexuálním nábojem a prostorem nabízejícím nevídané možnosti.
Vnitřní strana stehen
Vnitřní strana stehna je velice citlivá na dotek a podněty vyvolávající vzrušení (hlazení, polibky, jemná stimulace dlaněmi). Možná je to pro mnohé překvapivá informace, ale i tady je vyšší koncentrace nervových zakončení.