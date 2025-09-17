Sex nebo tělocvik: 43 poloh, které musíte zkusit. Osmička není pro každého

Milujete se? Milujete se fyzicky? Máte spolu sex? Pravidelně? A jaký? Vášnivý, divoký, nebo je to spíše letitá rutina? Nemusíte se za nic stydět, řekněme, že 8 z 10 manželství a dlouhotrvajících partnerství na tom není jinak. Obvykle vše končí u nepravidelného sexu obden (v lepším případě), či párkrát za měsíc (v případě horším), a v poloze, na kterou si dotyční tak nějak zvykli. Poloha to není příliš fyzicky náročná, oběma vyhovuje, oba uspokojuje.
Milujete se? Milujete se fyzicky? Máte spolu sex? Pravidelně? A jaký? Vášnivý, divoký, nebo je to spíše letitá rutina? Nemusíte se za nic stydět, řekněme, že 8 z 10 manželství a dlouhotrvajících partnerství na tom není jinak. Obvykle vše končí u nepravidelného sexu obden (v lepším případě), či párkrát za měsíc (v případě horším), a v poloze, na kterou si dotyční tak nějak zvykli. Poloha to není příliš fyzicky náročná, oběma vyhovuje, oba uspokojuje.