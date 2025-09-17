Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Sex nebo tělocvik: 43 poloh, které musíte zkusit. Osmička není pro každého

Sexuální polohy
Sexuální polohyFoto: Shutterstock
Sexuální polohy
Sexuální polohyFoto: Shutterstock
Prohlédnout grafiku
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Zdá se vám, že váš sexuální život poněkud ochabuje? Máme pro vás inspiraci, jak oživit milostné hrátky, a tím i váš vztah.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Milujete se? Milujete se fyzicky? Máte spolu sex? Pravidelně? A jaký? Vášnivý, divoký, nebo je to spíše letitá rutina? Nemusíte se za nic stydět, řekněme, že 8 z 10 manželství a dlouhotrvajících partnerství na tom není jinak. Obvykle vše končí u nepravidelného sexu obden (v lepším případě), či párkrát za měsíc (v případě horším), a v poloze, na kterou si dotyční tak nějak zvykli. Poloha to není příliš fyzicky náročná, oběma vyhovuje, oba uspokojuje.

Reklama
Červené lodičky
Červené lodičky

„Vydělala jsem půl milionu za měsíc,“ říká studentka práv živící se prostitucí

Sex a intimnosti

Jenže, může přijít den…

…kdy si jeden z páru řekne: Sakra, proč se milujeme furt stejně? Protože už se nemilujeme? Vyprchala z nás vášeň, touha toho druhého uspokojit jak tomu bylo na začátku? Nebo jsme jen líní?

Ještě než si odpovíte a ona odpověď vám nebude příliš po chuti zkuste se inspirovat desítkami poloh, které můžou oživit a znovu probudit váš sexuální život. Můžou vás bavit, můžou vás rozesmát, můžou vás unavit (fyzicky) každopádně ale můžou a pravděpodobně i nakopnou váš skomírající sexuální apetit.

Líbí se vám? A která z nich nejvíc? Zalistujte naší galerií.

Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama