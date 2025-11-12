12. 11. Benedikt
Zapomeňte na velikost chodidla: vědci odhalili, podle čeho spolehlivě odhadnete délku penisu

Každý kousek vyžaduje jinou péči
Každý kousek vyžaduje jinou péči.Foto: Shutterstock
Petra Holakovská

Věda někdy přináší překvapivé výsledky – a studie z Japonska je přesně taková. Odborníci z Kyoto Prefectural University of Medicine se zaměřili na otázku, kterou si už mnoho z vás někdy položilo: existuje nějaký spolehlivý ukazatel velikosti penisu? A ne, není to velikost nohy ani dlaně.

Dávná pověra o velikosti dlaně a chodidla má konkurenta. Nový zájem budí výzkum, který naznačuje, že s délkou penisu může souviset velikost nosu. V roce 2021 publikoval tým odborníků z Kyoto Prefectural University od Medicine studii, při které bylo 126 mužů vyšetřeno během pitvy. Vědci měřili mimo jiné „stretched penile length, tedy délku jemně nataženého ochablého penisu a porovnávali ji s rozměry dalších částí těla.

Středověké léčitelství
Středověké léčitelství

Penis v octu a jiné léčebné postupy sexuálně přenosných nemocí ve středověku

Zdraví

Nos jako překvapivý ukazatel

Výsledky byly nečekané. Ukázalo se, že muži s delším nosem mají v průměru i delší penis, rozdíl činil 3,1 cm. Zajímavé je, že tato souvislost neplatila v závislosti na výšce, váze ani věku mužů. Podle vědců to naznačuje, že genetika a hormonální prostředí už během vývoje v děloze ovlivňují proporce těla, které se projeví až v dospělosti.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Mám zbraň hromadného ničení,“ říká muž s největším penisem na světě

Další data ze světa

Pozdější výzkum z roku 2023 probíhal na živých pacientech. Studie došla k podobnému závěru: velikost nosu byla nezávislým prediktorem jak erektilní, tak ochablé délky, i po zohlednění dalších proměnných.

Vědecká studie
Co k tomu říkají lékaři

Uroložka a sexuoložka Dr. Rena Malik připomněla, že mýtus o velikosti bot či rukou není podložený, kdežto japonská data dávají nosu v této roli větší smysl. Zároveň ale zdůrazňuje, že jde o statistické průměry a nikoli o spolehlivý „metr pro jednotlivce.

Vědecká studie
Velikost není všechno

Velikost penisu se v populární kultuře často přeceňuje, jako by sama o sobě určovala mužnost, atraktivitu nebo kvalitu sexu. Ve skutečnosti má mnohem větší vliv to, jak muž pracuje se svým tělem, jak komunikuje a jaký vztah k partnerovi nebo partnerce buduje. Důležitá je technika, citlivost, schopnost reagovat na potřeby druhého a ochota být přítomný, ne pouze „vykonávat výkon. Intimita není sprint ani soutěž – je to propojení, které stojí na důvěře, bezpečí a společné radosti. Výzkumy navíc opakovaně ukazují, že většina žen nepovažuje délku penisu za rozhodující faktor spokojenosti v sexu. Lidé vnímají mnohem intenzivněji jemnost doteku, atmosféru, blízkost a vzrušující komunikaci. Sexualita je pestrá, osobní a tělesně i emočně mnohovrstevnatá. Soustředit se pouze na centimetry znamená přijít o velkou část toho, co dělá intimitu krásnou. Skutečná sebejistota nevzniká z porovnávání, ale z přijetí vlastního těla a umění zacházet s ním tak, aby přinášelo potěšení sobě i druhému.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Děti si na nové sociální síti hrají na sexbomby. Predátoři o ní vědí, rodiče často ne

