Statistika: Až 60 % lidí sní o sexu s cizím a ženy si častěji plní sny o masochismu

Někomu stačí představa romantického večera s drahou polovičkou, jiného vzrušují mnohem odvážnější scénáře. A statistiky ukazují, že představy se během života proměňují: do čtyřicítky si sex s neznámou osobou pravidelně představuje asi 60 % lidí, mezi čtyřicítkou a padesátkou už to dělá jen čtvrtina, protože fantazie se víc soustředí na známé vztahy a emocionální blízkost. U lidí nad 60 let dává přednost cizím protějškům ve fantaziích jen pětina – přesto i v tomto věku sní alespoň někdy o neznámém člověku 60 % mužů a 30 % žen.
Výzkumy zároveň potvrzují, že lidé, kteří své fantazie sdílejí s partnerem, jsou až o 10 % spokojenější se svým sexuálním životem. Jenže šest z deseti lidí se k podobným představám protějšku nikdy nepřizná – a dost možná se tím připravují o hlubší intimitu, větší důvěru i příležitost pořádně opepřit společné milostné radovánky.
Sebrat odvahu se vyplácí
„Mnoho lidí se obává, že když se svěří se svou fantazií, partner je odmítne nebo odsoudí. Ve skutečnosti je ale většinou reakce mnohem vstřícnější, než čekají,“ říká MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM, primář Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a předseda České společnosti pro sexuální medicínu. „Doporučuji začít postupně – nejprve sdílet drobnější představy, které nepůsobí tak odvážně, a sledovat, jak partner reaguje. Otevřenost často posiluje důvěru, o kterou jde ve vztahu především.“
Také z průzkumu českého e-shopu pro zdravou sexualitu YOO.cz vyplývá, že upřímnost je pro 100 % respondentů důležitou vlastností pro dlouhodobý vztah. 81 % respondentů navíc uvedlo, že je pro ně přitažlivé, když protějšek vystupuje zdravě sebevědomě. To vše dává tušit, že stojí za to sebrat odvahu a podělit se s partnerem o své touhy.
Podle studie publikované v The Journal of Sex Research je hlavním důvodem, proč lidé některé fantazie skutečně uskuteční, prostě síla sexuálního vzrušení. Výzkum, který se zaměřil na více než čtyři sta lidí z Evropy, Ameriky i Asie, ukázal, že nejčastěji lidé experimentují se sadismem a masochismem. Muži obecně častěji realizují své odvážné touhy, u masochismu ale vedou ženy. „To, co označujeme jako ‚deviantní‘, je často jen společenský konstrukt. Ve skutečnosti jde o rozšířené a v mnoha případech neškodné praktiky, pokud probíhají dobrovolně a s respektem,“ vysvětluje autorka studie Melissa S. de Roos z Erasmus University Rotterdam.
Kdy je fantazie problém?
„Rizikové jsou fantazie tehdy, pokud jejich uskutečnění probíhá bez souhlasu, nebo pokud spadají do oblasti trestného jednání. Poruchou se pak parafilní zájem stává pouze v případě, že působí člověku utrpení či zahrnuje chování bez vědomého souhlasu druhé osoby,“ shrnují autoři studie. Vnímání sexuálních odlišností však ovlivňuje i to, jak je označují naši blízcí. „Reakce rodičů na sexuální chování dětí, jako je masturbace a sledování pornografie, jsou velmi významné v sexuálním vývoji,” vysvětluje Yaniv Efrati, který zkoumal postoje k vlastní sexualitě u teenagerů z nábožensky ortodoxních rodin. Zakladatel izraelského centra zdravé sexuality upozorňuje, že komentáře o sexualitě jako o špinavé nebo zakázané věci pouze způsobují rozvoj nutkavého sexuálního chování.
To je podle Světové zdravotnické organizace nemoc, která se vyznačuje trvalou neschopností kontrolovat intenzivní sexuální impulsy nebo touhy, což způsobuje značné utrpení. Dále se u lidí, kteří své sexuální potřeby potlačují a snaží se zahánět erotické představy, mohou objevit projevy symptomy spojené s celkovým duševním napětím. „Jde například o tělesnou tenzi, problémy se spánkem, potíže s dosahováním orgasmu či naopak předčasnou ejakulaci nebo bolest a diskomfort v průběhu pohlavního styku,“ vysvětluje sexuolog Marek Broul.
