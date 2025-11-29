V mládí byla Jaroslava muži obletovaná krasavice. Mohla si vybírat a také tak činila. Svatbu ani děti však neplánovala. Snad proto, že vyrůstala jako jedináček, pro ni velká rodina nebyla snem. Život si chtěla užívat. Jenže osud měl jiné plány. „Do pětatřiceti mě ani nenapadlo, že budu mít děti. Jenže pak moje maminka začala stonat. Vychovávala mě sama a byla mým nejbližším člověkem, říkala jsem si, koho budu mít, až tady nebude. V tu chvíli pánbůh nebo příroda zařídili,“ zavzpomínala na překvapivé těhotenství herečka.
Předčasně narozený syn herečky Obermaierové: Deprese, plná invalidita, život závislý na matce a násilnický otec
Jaroslava Obermaierová strávila většinu kariéry před kamerou a v divadle – a nejen z lásky k umění. Musela. Se svým jediným synem zůstala totiž na všechno sama. Po celý život řeší nejen jeho zdravotní komplikace, ale také finanční nejistotu. Přesto se jí podařilo zajistit pro oba stabilní zázemí, i když sama přiznává, že obyčejný chleba s máslem pro ně často představuje luxus.
V mládí byla Jaroslava muži obletovaná krasavice. Mohla si vybírat a také tak činila. Svatbu ani děti však neplánovala. Snad proto, že vyrůstala jako jedináček, pro ni velká rodina nebyla snem. Život si chtěla užívat. Jenže osud měl jiné plány. „Do pětatřiceti mě ani nenapadlo, že budu mít děti. Jenže pak moje maminka začala stonat. Vychovávala mě sama a byla mým nejbližším člověkem, říkala jsem si, koho budu mít, až tady nebude. V tu chvíli pánbůh nebo příroda zařídili,“ zavzpomínala na překvapivé těhotenství herečka.
Nevěry, alkohol a násilnické sklony
Při výběru manžela ale šťastnou ruku neměla. Vdala se za číšníka a příležitostného taxikáře Richarda Čecha. Už po roce manželství byl však na pořadu dne rozvod. Důvodem byly Čechovy časté nevěry, záliba v alkoholu a násilnické sklony. Z hereččina jediného manželství se narodil syn Jaroslav. Následkem vysokého stresového vypětí, kterému Obermaierová v těhotenství čelila, však přišel na svět předčasně. Bylo to čtyři dny po smrti hereččiny nemocné maminky. „Jsem moc ráda, že syna mám, ale víc dětí bych nechtěla. Mám ráda klid, pohodu a pořádek,“ vysvětlila zcela upřímně herečka, která od té doby už žádného oficiálního partnera nepředstavila a syna vychovávala úplně sama. „Za život jsem muže dost poznala, manžel podvodník, další pil, další byl lakomý. Tak jsem usoudila, že si nebudu nějakým chlapem komplikovat život,“ dodala.
Na syna byla důrazná
Po narození dítěte bylo zcela jasné, že Čech nebude oporou ani jako otec. Alimenty často neplatil, o syna se nezajímal, nepomáhal – vše zůstalo na ní. Se synem si proto vytvořili velmi těsné pouto, které se nerozpustilo ani v jeho dospělosti. Rozmazlený ale Jaroslav podle své mámy rozhodně není. „Jsem přísná máma, protože nemám ráda rozmazlené děti, takže na syna jsem byla důrazná. Ale nepřeháněla jsem to, ale asi to bylo dobré, protože je pořádný, za což jsem ráda,“ myslí si.
Sama s nemocným synem
Výchova syna bez pomoci okolí je těžká sama o sobě, herečka však musela čelit i dalším problémům. Už od narození trpěl malý Jaroslav zdravotními komplikacemi, které se s věkem dále zhoršovaly. Vyžadoval dohled, režim a jistotu, kterou mu poskytovala právě ona. Když dospěl do věku, kdy by se běžně mladí lidé osamostatňovali, ukázalo se, že jeho cesta bude úplně jiná. „Byla bych ráda, kdyby si konečně našel nějakou slečnu, už na to má dávno věk. Pak bych se na něj víc těšila, kdyby chodili jen v neděli na oběd. Aspoň bych nemusela pořád vyvářet,“ prozradila své přání herečka.
Deprese ze špatného počasí
Zdravotní potíže Jaroslava v dospělosti zesílily. Přidaly se psychické i fyzické obtíže, opakované kolapsy, dýchací problémy či deprese. „Trápí ho zimní deprese, jarní deprese. Kdykoli je ošklivě, je na tom špatně…,“ zoufá si a vzápětí dodává: „Zase musíte chápat, že je to moje dítě, nenechala bych ho na holičkách. Ale samozřejmě bych už chtěla žít jako jiní obyčejní důchodci,“ posteskla si Jaroslava.
Majetek převedla na syna
Ukázalo se, že běžná práce pro něj nebude možná. Stal se invalidním důchodcem a schopnost žít sám se stala nedosažitelným cílem. A tak s matkou zůstává dodnes. Společně žijí na chalupě na Benešovsku. Herečka dům už dokonce na syna přepsala, aby měl jednou jistotu a stabilní domov, a také aby se naučil o majetek starat. „Stejně by mu to jednou připadlo, tak jsem chtěla, aby se o barák naučil starat. Převedla jsem na něj i veškeré energie a všechno kolem,“ odůvodnila své rozhodnutí. Sama občas přebývá v malém pražském bytě.
Chleba s máslem jako sváteční luxus
Finanční situace zůstává komplikovaná. Důchod herečky není vysoký a tak se oba musí uskrovnit: „Je strašné, jak se všechno zdražuje. Když dám dohromady můj důchod a invalidní důchod syna, tak nám to vystačí na zaplacení energií. Na luxus, jako je chleba s máslem, už pak nezbude. Takže budu muset pracovat, dokud nepadnu,“
posteskla si herečka. Podle posledních informací to ale s prací nebude žádná sláva: „Momentálně nikde nehraju, ani v Ulici. Když se v Ulici chtějí někoho zbavit, tak ho nechají umřít, zapálit, nebo pošlou do zahraničí a mě poslali na vesnici, tak tam jsem a zatím mi tam je dobře,“ vysvětlila herečka, která v současnosti nehraje ani v divadle.