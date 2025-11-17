„Jsem jeho dcera.“ Rodině Ozzyho Osbourna přišly nehty, krev i vlasy ženy, která tvrdí, že je jeho dcera

Rodina Ozzyho Osbournea se v poslední epizodě svého podcastu podělila o zážitky, nad nimiž zůstává rozum stát. Po smrti legendárního rockera jim začaly chodit desítky zpráv od fanoušků, kteří byli přesvědčeni, že s ním „komunikují“ i poté, co odešel. To ale zdaleka nebyl nejpodivnější moment.
Reklama
Po smrti táty nám psalo mnoho fanoušků, že s ním komunikují do záhrobí,“ uvedla Kelly Osbourneová v podcastu The Osbournes Podcast. Její matka Sharon vzápětí přidala historku, která šokovala i otrlé fanoušky rodiny. „To ale nic nebylo ve srovnání s tou holkou, co nám poslala své nehty od prstů na nohou,“ řekla vdova Sharon Osbourneová. Kelly pak popsala bizarní „důkazní materiál“, který jim anonymní žena poslala: „Byl to nehet, trocha krve a vlasy. Ta holka nás žádala, abychom nechali udělat rozbor DNA, protože byla naprosto pevně přesvědčená, že je tátova dcera,“ uvedla Kelly Osbourneová.
Rocková legenda, která nikdy netajila bouřlivý život
Ozzy Osbourne patřil k těm hudebníkům, kteří žili přesně tak divoce, jak jejich hudba zněla. Jeho milostný život byl plný excesů i nevěr — a ani rodina to nikdy neskrývala. Vyrůstal v chudé dělnické rodině, prorazil s Black Sabbath, ale mimo pódium bojoval se závislostmi, výkyvy nálad a vlastními démony. Měl celkem pět vlastních dětí (Aimee, Kelly, Jack a dvě děti z prvního manželství s Thelmou Rileyovou). Adoptoval i jejího syna Louise. Není proto divu, že fanoušci občas spekulují o jeho dalších možných potomcích. V tomto případě však rodina žádné pochybnosti neměla — biologický materiál anonymní ženy skončil bez delších diskusí v koši.
Reklama
Aféra, kvůli které se Ozzy léčil ze závislosti na sexu
Rodina se v podcastu vrátila i k období roku 2016, kdy se veřejnost dozvěděla, že Ozzy měl milostný poměr s kadeřnicí Michelle Pugh. Aféra vedla k dočasnému rozchodu se Sharon. Michelle tehdy pro magazín People řekla, že Ozzy byl „láskou jejího života, pozorný, prostě miláček“. Ozzy se ale od jejích emotivních prohlášení distancoval: „Rád bych se omluvil ženám, se kterými jsem měl sexuální vztah. Ale ze špatného většinou vzejde dobré a já teď chodím na intenzivní terapii. Jsem jenom zhrozen tím, co mé chování udělalo rodině.“ Podle něj šlo o důsledek sex addiction, nikoliv o romantický vztah.
Zdravotní pád, ze kterého se už nevrátil
V podcastu rodina poprvé detailně popsala i událost, která zásadně urychlila zpěvákův konec. V roce 2021 Ozzy doma upadl a úraz byl mnohem vážnější, než si kdo myslel. Syn Jack Osbourne řekl: „Nebyl moc dobrý ve zvládání bolesti… Ale byl to gentleman. Nikomu nic neřekl do té doby, než se ukázalo, že si zlomil pár obratlů.“ Zranění podle rodiny spustilo „domino efekt“ zdravotních komplikací, které se už nepodařilo zastavit. Přesto Ozzy vystoupil ještě v červenci — dva týdny před smrtí.
VIDEO: Na analýzu dnes stačí jediná buňka. Z DNA určíme i podobu, říká forenzní genetička
Mohlo by vás zajímat
Reklama