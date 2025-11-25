Byl začátek prosince, mrzlo až praštělo a v mé malé věštírně to vonělo po pomerančích s hřebíčkem. Dveře se otevřely a vešla žena, úplně vyhaslá. Kabát rozepnutý, šedá šála spadlá, pod očima kruhy jako by byly namalované smutkem.
„Bojovala jsem za děti, ale slepě.“ Příběh mámy, která se bála střídavky víc než pravdy
K rozvodovým sporům patří strach, únava i pocit, že o děti musíte bojovat do posledního dechu. Tahle žena však zjistila, že největším nepřítelem není bývalý partner, ale vlastní obavy. Teprve když dokázala podívat se na situaci bez strachu, pochopila, že sdílená péče nemusí znamenat ztrátu — ale cestu k rovnováze, úlevě a pevnější rodině.
Sedla si, aniž si cokoli svlékla, a hned začala: „Už nevím, co mám dělat. Máme soud s bývalým ohledně dětí a on chce střídavku. Já se tomu bráním vším, co mám. Nechci mu je dát na celý týden, ale když se mě soudkyně ptá proč, nedokážu to vysvětlit. Jen cítím, že nesmím, nemůžu, že jsou prostě jen moje. Chtěla bych se zeptat, co mám dělat?“ zašeptala a položila na karty ruku, která se třásla. Zamíchala jsem svůj starý tarotový balíček a vyložila čtyři karty v kříži.
První padla Císařovna. Druhá pak Dvojka mečů, třetí Čtyřka mečů a jako poslední Desítka disků. Podívala jsem se na ni a jemně se usmála. „Císařovna, to jste Vy, máma až do poslední kapky krve v těle. Děti jsou váš vesmír a dáváte jim všechno, ale až tak moc, že nemáte žádnou životní energii. Proto jste tak vyčerpaná.“ Přikývla, oči plné slz. „Hned vedle ní leží Dvojka mečů, karta, na které je žena se zavázanýma očima, dva zkřížené meče na prsou. To je ten vnitřní boj, ten slepý strach. Držíte ty meče pevně, abyste nikoho nepustila blízko, protože se bojíte, že když si sundáte pásku z očí, uvidíte pravdu – že děti nejsou jen Vaše.. Že patří i tátovi. To není prohra, ale smír.“
Ztuhla. „Smír… s ním?“ „Ano. Karty říkají, abyste sundala tu pásku. Podívejte se na situaci novýma očima a z jiného úhlu pohledu. Čtyřka mečů vedle je dar odpočinku a ticha, času na sebe. A Desítka disků na konci, to je výsledek, když se ten smír podaří. Velká, pevná rodina pod jedním obloukem. Děti, otec, Vy, možná i prarodiče. Domov, který stojí minimálně na dvou pilířích, ne na jednom vyčerpaném a postupně se rozpadajícím.“ Chvíli mlčela. Dívala se na ty dva meče na kartě, jako by je skutečně držela v rukou.
„Víte, co mě napadlo právě teď?“ řekla tiše. „Já bych tak strašně ráda zase večer chodila na jógu. Už roky o tom mluvím. A taky s kamarádkami… ani nepamatuju, kdy jsme byly naposledy spolu na víně. Pořád si říkám, až budou děti větší, ale ten čas nikdy nepřijde, když ho sama nepustím.“
Přikývla jsem. „Přesně. Střídavka není prohra. Je to sundání pásky z očí a smír. Za ním čeká odpočinek i celá Desítka disků, rodina, která přežije generace.“ Poprvé se slabě usmála. „Myslím, že bych se s ním vlastně zkusila domluvit. Ne přes soud, ale sama. Možná by to šlo.“
Vstala a pomalu si zapnula kabát. Než odešla, položila ukazováček na kartu Dva meče a opět se usmála. „Díky. Myslela jsem, že bojuju za děti. Ale možná jsem celou dobu bojovala jen se zavázanýma očima.“
Když za sebou zavřela dveře, tak venku začalo hustě sněžit. A já věděla, že ten sníh letos padá na pevnější půdu, na rodinu, která se zase začíná skládat dohromady.
Linda pro vás připravila autentické příběhy ze své praxe pod názvem „Z deníku kartářky“. Nahlédněte do světa výkladů karet, osudových rozhodnutí a nečekaných zvratů, které mění životy. Každý zápis je inspirovaný skutečnými klienty a jejich otázkami o lásce, práci, zdraví i životní cestě.