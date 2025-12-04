Jiřina Bohdalová má letos důvod k mimořádné radosti. Ještě před Vánoci se totiž dočkala svého vysněného přání – stala se prababičkou. Její vnuk Vojtěch se s manželkou Helenou stali rodiči chlapečka, který přišel na svět v jedné z pražských porodnic. Miminko i maminka jsou v pořádku a těší se dobrému zdraví. Novorozený syn dostal krásné tradiční jméno Antonín, přesně tak, jak si slavná herečka přála. Nakonec ale jména obdržel hned dvě – Antonín František. František totiž bylo křestní jméno tatínka Jiřiny Bohdalové.
Nejkrásnější vánoční dárek pro Jiřinu Bohdalovou: stala se prababičkou malého Toníka
Jiřina Bohdalová se ještě před Vánoci dočkala splněného životního přání – její vnuk Vojta s manželkou Helenou jí dali prvního pravnuka. Chlapeček Antonín František přišel na svět začátkem prosince v pražské porodnici, je zdravý a legendární herečka se netají tím, že právě on je jejím největším vánočním dárkem.
Herečka se netajila tím, že stát se prababičkou bylo jedním z jejích životních cílů. „Pro mě je to další bod v mém životě, ke kterému směřuji a kterého se chci dožít. Je důležité si takové cíle dávat. A tak to taky budu dělat až do konce,“ svěřila se pro iDnes.cz. Kromě nově narozeného pravnuka má Jiřina Bohdalová ještě dva vnuky, Marka a Vojtěcha, přičemž právě Vojta jí nyní nadělil generační radost.
Šťastnou zprávu potvrdila sama Bohdalová v pořadu Showtime, stejně jako její syn Vojta Staš. Právě jeho partnerka Simona Stašová se netajila hlubokým dojetím nad narozením malého Toníka. Prozradila také jeho první „parametry“ – chlapeček vážil 3,6 kilogramu a měřil 53 centimetrů. „Helenka rodila kolem 22. hodiny 2. prosince. To je nejkrásnější dárek,“ uvedla s dojetím. S úsměvem pak přidala i první rodinné postřehy: „Myslím si, že tam má z každého z nás něco, ale z Vojty tam má hodně. A z Pavla Skřípala. Hned se to pozná, že je to mužskej,“ rozplývala se herečka, která se v posledních letech intenzivně věnuje divadelní tvorbě.
Radost z narození chlapce ale neprožívá jen rodina, ale i profesní svět novopečeného otce. Vojta Staš, který stojí za hudebním projektem DJ Prague, s humorem poznamenal, že Toník se stal hned od narození „nedobrovolně“ nejmladším členem jejich firmy. „Už se těším, až ho budu učit hrát na klavír a budeme spolu skládat,“ svěřil se. A nezapomněl ani na slavné rodinné jméno. „A jak mu vysvětlím, že je Bohdálek? Stačí zapnout televizi a počkat, kdy se objeví jeho prababička. Vždy mu budu připomínat, jak moc si ho přála a jak šťastná byla, že se narodil,“ dodal s láskou na adresu Jiřiny Bohdalové.
Rodinné Vánoce tak letos budou o jednoho člena bohatší, ale některé tradice zůstanou stejné. „Nechci však opomenout ani maminku. Nic se pravděpodobně nezmění na tom, že se budeme na Štědrý den jako rodina dívat na film Pelíšky. Jen nás bude u obrazovky o jednoho víc,“ prozradil Vojta se smíchem. A jak sám připomněl, Vánoce bez rodiny a bez Pelíšků by si už dnes dokázal představit jen málokdo.