Otcem už od porodu. Proč je důležité, aby byli muži u dětí víc než jen „pomocníci“

Společenské zvyky, rodinné vzorce nebo pracovní realita často moc nepřejí tomu, aby otcové trávili s dětmi dostatek času. Ale co když to u vás doma jde jinak? Co když právě teď můžete zkusit malou změnu, která vaší rodině přinese víc pohody, sdílení a rovnováhy?

„Zpravidla je to matka, která výchovu definuje, protože do ní promítá to, co je jí osobnostně přirozené. V oblasti výchovy je často ‚dál‘, ale ne nutně proto, že by pro to byla od přírody lépe vybavená – prostě jen s dítětem tráví více času a učí se praxí, dnes a denně, přes den i v noci,“ popisuje častý jev psycholožka, která vypracovala také teorii osobnosti nazvanou Teorii typů. A dodává: „Žena se také často v oblasti výchovy více vzdělává a mrzí ji, že ji partner nenásleduje nebo alespoň nedělá to, co mu ona říká, že je ‚správně‘. Jenže tím muže od aktivního zapojování se do péče o dítě bohužel odrazuje.“