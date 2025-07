„K herectví jsem dozrál. To je přesný výraz pro to, co se stalo. Hrál jsem basket od devíti let a už tehdy jsem řešil věci, které by dítě řešit nemělo. Nejprve jsem k herectví cítil spíš odpor, nebo lépe řečeno odstup. Ale láska k divadlu, ve které jsem vyrůstal, to nezlomila. Jinak bych dneska nedělal to, co dělám. Chtěl jsem si ale dokázat, že zvládnu i něco úplně jiného. Asi v tom hrálo roli moje ego,“ svěřil se otevřeně v rozhovoru mladý herec.